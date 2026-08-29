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Agente fuori servizio sventa minacce in centro: bloccato 37enne con taglierino

l’uomo è stato perquisito e denunciato per minaccia aggravata, porto abusivo di oggetti atti a offendere e rifiuto di fornire le generalità

Agente fuori servizio sventa minacce in centro: bloccato 37enne con taglierino

Nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 agosto 2026, un agente della Polizia di Stato delle Volanti di Pescara, pur libero dal servizio, ha notato nei pressi di piazza della Repubblica un uomo in evidente stato di agitazione che impugnava un taglierino e rivolgeva gravi minacce ai passanti.

Mantenendo il soggetto sotto controllo visivo, l’agente ha immediatamente allertato la Sala Operativa della Questura, fornendo indicazioni precise e aggiornate in tempo reale sugli spostamenti dell’individuo.

Grazie a questo coordinamento, le pattuglie delle Volanti sono giunte sul posto in pochi minuti, riuscendo a rintracciare e bloccare l’uomo senza che si verificassero ulteriori episodi di pericolo per i cittadini.

Durante la perquisizione personale effettuata sul posto, gli agenti hanno rinvenuto il taglierino utilizzato per le minacce nascosto all’interno della cintola dei pantaloni del 37enne, procedendo al suo immediato sequestro.

L’uomo è stato quindi accompagnato presso gli uffici della Questura di Pescara per gli accertamenti del caso e sottoposto ai rilievi foto-dattiloscopici.

Il 37enne è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per tre reati: minaccia aggravata, porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere e rifiuto di fornire le proprie generalità.

La Polizia di Stato ha precisato che la comunicazione avviene nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio.

L’episodio si inserisce in un quadro di rafforzamento dei controlli nel centro di Pescara, dove il sindaco Carlo Masci ha recentemente incontrato gli agenti della Polizia Locale impegnati nel “quadrilatero” centrale, che include proprio piazza della Repubblica, con nuovi presidi a piedi e potenziamento della videosorveglianza.

 

Tags: Agente fuori servizio pescara piazza della rinascita taglierino minacce

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