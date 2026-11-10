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Palpeggiata e bloccata contro una ringhiera in centro: agenti fuori servizio sventano l'aggressione

Arrestato ad Avezzano straniero senza fissa dimora per violenza sessuale su una giovane donna. L'episodio nella serata di ieri, il tempestivo intervento dei poliziotti ha permesso di bloccarlo

Palpeggiata e bloccata contro una ringhiera in centro: agenti fuori servizio sventano l'aggressione

Un intervento rapido e provvidenziale quello messo in atto nella serata di ieri, 9 novembre, da due agenti di polizia liberi dal servizio che, con l'ausilio degli operatori del Commissariato di P.S. di Avezzano, hanno tratto in arresto un cittadino straniero senza fissa dimora per violenza sessuale ai danni di una giovane donna.

La ricostruzione dei fatti è drammatica nella sua semplicità. La vittima si trovava in compagnia di amici presso il dehors di un bar in pieno centro quando, improvvisamente, è stata avvicinata da un uomo in evidente stato di alterazione. Senza alcun preavviso, lo straniero ha iniziato a palpeggiarla, costringendola all'immobilità contro una ringhiera posta a delimitazione dei tavoli del locale. Un gesto violento e intimidatorio che ha lasciato la giovane donna in uno stato di evidente shock.

Ciò che l'aggressore non poteva sapere è che tra gli amici della vittima erano presenti due poliziotti fuori servizio. I due agenti, resisi immediatamente conto della gravità della situazione, sono intervenuti senza esitazione per bloccare l'aggressione, riuscendo a fermare l'uomo e contattando nel contempo il NUE 112.

Giunti sul posto, gli agenti del Commissariato di Avezzano hanno immobilizzato lo straniero, che è stato condotto in ufficio per la compiuta identificazione – resasi necessaria in quanto privo di documenti – e per tutti gli accertamenti del caso.

Nel corso della serata sono state raccolte la denuncia della vittima e le testimonianze delle persone presenti all'accaduto, elementi che hanno permesso di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Al termine degli accertamenti, l'uomo è stato tratto in arresto per il reato di violenza sessuale e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, condotto presso la locale casa circondariale.

Un episodio che scuote la comunità avezzanese e che, al tempo stesso, testimonia l'importanza della prontezza di intervento delle forze dell'ordine, anche quando libere dal servizio. La vicenda resta al vaglio dell'autorità giudiziaria, mentre la vittima – che ha sporto regolare denuncia – potrà contare sul supporto delle istituzioni nel percorso di tutela e assistenza previsto dalla legge.

Tags: Avezzano arrestato violenza Sessuale Giovane Donna Centro Ultime notizie

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