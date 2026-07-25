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Aggredisce il fratello con un coltello da 40 cm: arrestato 38enne a Trasacco

La vittima operata ad Avezzano e ricoverata in condizioni non critiche. L’aggressore è in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria

Aggredisce il fratello con un coltello da 40 cm: arrestato 38enne a Trasacco

Un uomo di 38 anni, residente a Trasacco, è stato arrestato nella notte dai carabinieri della stazione locale e dal Nucleo operativo e radiomobile di Avezzano con l’accusa di tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una lite tra fratelli all’interno dell’abitazione familiare.
L’indagato, riferiscono i carabinieri, avrebbe impugnato un coltello da cucina con lama lunga circa 40 centimetri e colpito il congiunto al collo e alla nuca. Il ferito è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Santi Nicola e Filippo di Avezzano, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Attualmente è ricoverato e, secondo fonti ospedaliere, non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri hanno sequestrato l’arma utilizzata e hanno accompagnato il 38enne alla casa circondariale San Nicola di Avezzano, dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa degli sviluppi dell’indagine. Le forze dell’ordine stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire la dinamica completa dell’accaduto e eventuali moventi alla base della lite familiare.

Tags: Coltello fratello trasacco arrestato carcere lite ultime notizie

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