Frase del giorno

17 Ago, 2026
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Lite in casa, accoltellato un uomo: arrestato un 66enne

Lite in casa, accoltellato un uomo: arrestato un 66enne

La vittima, sorpresa nell’abitazione dopo aver utilizzato la carta bancomat della moglie dell’indagato, è caduta dal balcone nel tentativo di fuggire ed è ricoverata in gravi condizioni

Lite in casa, accoltellato un uomo: arrestato un 66enne

E' stato arrestato in flagranza di reato un uomo pescarese di 66 anni, ritenuto responsabile di aver aggredito con un coltello un’altra persona al culmine di una lite. L’intervento è scattato nella notte, quando il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Squadra Mobile è intervenuto a seguito dell’aggressione. Le indagini, avviate dalla Polizia di Stato con il coordinamento della Procura della Repubblica, hanno permesso di ricostruire una prima dinamica dei fatti. Secondo quanto emerso, il 66enne, al rientro nella propria abitazione, avrebbe sorpreso un uomo, ancora in fase di identificazione, che si sarebbe impossessato della carta bancomat della moglie utilizzandola per effettuare alcuni acquisti. Ne sarebbe nato un acceso diverbio, culminato – secondo l’ipotesi investigativa – con alcuni fendenti sferrati dal padrone di casa. Nel tentativo di allontanarsi e sfuggire all’aggressione, il ferito si sarebbe calato dal balcone, precipitando però al suolo. Soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale civile, è attualmente ricoverato in gravi condizioni. Al termine degli accertamenti, l’uomo arrestato è stato condotto nella Casa circondariale di Pescara, a disposizione dell’autorità giudiziaria. La Procura presenterà richiesta di convalida al giudice per le indagini preliminari, che dovrà valutare la gravità indiziaria a carico dell’indagato. Le indagini proseguono per ricostruire compiutamente l’accaduto e acquisire tutti gli elementi utili. Per l’arrestato resta ferma la presunzione di non colpevolezza fino a una sentenza definitiva.

Tags: Lite Casa Accoltellato Bancomat Pescara Arrestato Ultime notizie

Vedi anche

Aggredisce il fratello con un coltello da 40 cm: arrestato 38enne a Trasacco
Cronaca

Aggredisce il fratello con un coltello da 40 cm: arrestato 38enne a Trasacco

25 Lug, 2026
Spari dopo la lite tra giovanissimi: 17enne arrestato dalla Polizia di Stato
Cronaca

Spari dopo la lite tra giovanissimi: 17enne arrestato dalla Polizia di Stato

09 Apr, 2026
Ritrovata a meno di due chilometri l'auto usata per l'assalto al bancomat
Cronaca

Ritrovata a meno di due chilometri l'auto usata per l'assalto al bancomat

18 Mag, 2025
Follia in centro: 21enne accoltellato per un borsello
Cronaca

Follia in centro: 21enne accoltellato per un borsello

06 Ago, 2024
Ultime notizie - Arrestato a Pescara corriere con due chili di eroina
Cronaca

Ultime notizie - Arrestato a Pescara corriere con due chili di eroina

04 Mag, 2018
Giovane violento malmena il papà e viene arrestato: era già stato allontanato da casa
Cronaca

Giovane violento malmena il papà e viene arrestato: era già stato allontanato da casa

24 Apr, 2017
Pescara criminale e pericolosa di notte: tassista accoltellato e rapinato da finti clienti
Cronaca

Pescara criminale e pericolosa di notte: tassista accoltellato e rapinato da finti clienti

23 Nov, 2015
Operazione "Crazy Bancomat"
Cronaca

Operazione "Crazy Bancomat"

29 Gen, 2013
PESCARA VECCHIA, ACCOLTELLATO UN VENDITORE DI FIORI
Cronaca

PESCARA VECCHIA, ACCOLTELLATO UN VENDITORE DI FIORI

03 Ott, 2011

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661