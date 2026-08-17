Lite in casa, accoltellato un uomo: arrestato un 66enne

E' stato arrestato in flagranza di reato un uomo pescarese di 66 anni, ritenuto responsabile di aver aggredito con un coltello un’altra persona al culmine di una lite. L’intervento è scattato nella notte, quando il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Squadra Mobile è intervenuto a seguito dell’aggressione. Le indagini, avviate dalla Polizia di Stato con il coordinamento della Procura della Repubblica, hanno permesso di ricostruire una prima dinamica dei fatti. Secondo quanto emerso, il 66enne, al rientro nella propria abitazione, avrebbe sorpreso un uomo, ancora in fase di identificazione, che si sarebbe impossessato della carta bancomat della moglie utilizzandola per effettuare alcuni acquisti. Ne sarebbe nato un acceso diverbio, culminato – secondo l’ipotesi investigativa – con alcuni fendenti sferrati dal padrone di casa. Nel tentativo di allontanarsi e sfuggire all’aggressione, il ferito si sarebbe calato dal balcone, precipitando però al suolo. Soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale civile, è attualmente ricoverato in gravi condizioni. Al termine degli accertamenti, l’uomo arrestato è stato condotto nella Casa circondariale di Pescara, a disposizione dell’autorità giudiziaria. La Procura presenterà richiesta di convalida al giudice per le indagini preliminari, che dovrà valutare la gravità indiziaria a carico dell’indagato. Le indagini proseguono per ricostruire compiutamente l’accaduto e acquisire tutti gli elementi utili. Per l’arrestato resta ferma la presunzione di non colpevolezza fino a una sentenza definitiva.