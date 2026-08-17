Liceo Delfico: via libera al progetto da 26,3 milioni

La Conferenza di Servizi Speciale ha dato il via libera al progetto definitivo per l’intervento di adeguamento sismico ed efficientamento energetico del Liceo Classico “Melchiorre Delfico” di Teramo. L’investimento complessivo ammonta a 26.369.129,70 euro, mentre l’importo dei lavori è pari a circa 17,8 milioni di euro.

La procedura, indetta il 12 agosto dalla Struttura Commissariale Sisma 2016 guidata da Guido Castelli, si è conclusa positivamente e rappresenta un passaggio decisivo verso la realizzazione dell’intervento. La Conferenza è stata convocata con l’obiettivo di accelerare l’iter amministrativo e acquisire in modo coordinato tutti i pareri, le intese, i nulla osta e gli atti di assenso necessari all’approvazione del progetto.

Il progetto riguarda uno degli edifici scolastici più importanti e rappresentativi della città di Teramo, inserito tra gli interventi pubblici considerati di particolare criticità e urgenza nell’ambito del programma straordinario per il recupero delle scuole danneggiate dal sisma del 2016.

Progettato dall’architetto Vincenzo Pilotti e inaugurato negli anni Trenta, il Liceo Delfico è uno dei principali esempi di architettura scolastica monumentale abruzzese del Novecento. I lavori prevedono interventi sulle vulnerabilità strutturali, opere di adeguamento sismico e consolidamento dell’edificio.

Sono inoltre programmati interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica, l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’adeguamento degli impianti tecnologici e antincendio e il restauro degli elementi storici di pregio.

Il quadro economico prevede un investimento complessivo di 26,369 milioni di euro. Per completare l’intervento sono previsti 670 giorni naturali e consecutivi.

La Provincia di Teramo, soggetto attuatore dell’opera, aveva trasmesso il progetto definitivo alla Struttura commissariale il 22 luglio, chiedendo l’attivazione della Conferenza di Servizi Speciale.

La disciplina speciale prevista per gli interventi di edilizia scolastica consente di concentrare in un’unica sede le determinazioni delle amministrazioni coinvolte e di abbreviare i tempi dei procedimenti, alla luce dell’urgenza di garantire la piena ripresa delle attività scolastiche e formative.

«L’approvazione del progetto definitivo del Liceo Delfico rappresenta un risultato molto importante e un passaggio decisivo nel percorso che deve condurci alla restituzione di questo edificio alla comunità scolastica e alla città di Teramo», ha dichiarato il Commissario straordinario alla ricostruzione sisma 2016, Guido Castelli.

«Abbiamo lavorato per imprimere la massima accelerazione possibile a un intervento particolarmente atteso da studenti, famiglie e personale scolastico – ha aggiunto Castelli –. Il Delfico non è soltanto una scuola: è un luogo che appartiene alla storia e all’identità di Teramo e proprio per questo dobbiamo procedere con determinazione, mantenendo insieme rapidità, sicurezza e qualità dell’intervento».

Il Commissario ha poi ribadito che la ricostruzione delle scuole rappresenta una priorità assoluta e ha sottolineato il ruolo dell’Ordinanza speciale 31, che consente di utilizzare strumenti amministrativi più rapidi ed efficaci per superare le complessità e abbreviare i tempi. Castelli ha infine ringraziato il presidente della Regione Marco Marsilio e tutte le amministrazioni coinvolte per la collaborazione.