Genitori e alunni in corteo per il diritto allo studio

Da un lato prof, studenti e genitori pronti a scendere in corteo domani pomeriggio, dall’altro incontri in sequenza oggi per le sorti del Delfico: prima in provincia poi dal prefetto per una risposta a 1.200 alunni

Dopo l’incontro di stamattina in provincia, volto ad individuare le possibili soluzioni per ricollocare i 1200 studenti del liceo Delfico sfrattati dal provvedimento del Tribunale che ha sequestrato lo storico edificio di piazza Dante per la sua scarsa resistenza antisismica, altra riunione stavolta convocata dal Prefetto Stelo alla presenza di tutte le parti chiamate in causa. L’obiettivo del tavolo è stato quello di valutare le migliori soluzione per garantire agli studenti spazi sicuri e attrezzati per riprendere regolarmente le lezioni nel più breve tempo possibile .

Insegnanti e studenti del Delfico si sono ritrovati sotto alla Prefettura in attesa dell’esito della riunione. Tutti vogliono lo stabile dell’ex consorzio Agrario e risposte concrete. Per domani pomeriggio è previsto un corteo a partire dalle ore 16.