Teramo, al via i lavori di sistemazione dei marciapiedi in via Roma

Sono partiti questa mattina i lavori di sistemazione dei marciapiedi di via Roma, intervento programmato dall’Amministrazione Comunale di Teramo nell’ambito dei lavori di completamento della ciclovia urbana e in particolare della corsia ciclabile realizzata lungo l’importante arteria di collegamento tra via Po e viale Crispi.

I lavori, dell’importo di 65mila euro più IVA, saranno svolti in modo da limitare al massimo i disagi alla circolazione, con l’istituzione lungo la via del senso unico alternato fino al termine dei lavori.

“Si tratta di un intervento particolarmente importante e atteso da decenni, con il quale andiamo a completare i lavori di realizzazione della corsia ciclabile in via Roma, nell’ambito del progetto di realizzazione della ciclovia urbana, e ad aumentare la sicurezza dei pedoni – sottolinea il Sindaco Gianguido D’Alberto – grazie a questi lavori completiamo la riqualificazione della viabilità di collegamento tra via Po e viale Crispi, strategica anche alla luce del potenziamento della stazione ferroviaria e della rigenerazione urbana dell’intera area. Lavori che dimostrano come manutenzione e rigenerazione urbana siano strettamente interconnessi e che andranno a dare risposta a un’esigenza particolarmente avvertita dai cittadini, in un’area strategica del nostro territorio e che ha vissuto e sta vivendo una fase di grande sviluppo”.