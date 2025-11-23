Frase del giorno

23 Nov, 2025
Le 50 aziende abruzzesi per fatturato

A superare il miliardo sono solamente Cesar Spa che detiene il marchio Acqua&Sapone e Fater Spa

In Abruzzo, ad oggi, sono attive 144.040 aziende che rappresentano il 2,5% delle aziende Italiane. Tra esse ce ne sono alcune che hanno superato il miliardo di euro di fatturato e sono Cesar Spa che detiene il marchio Acqua&Sapone e Fater Spa, entrambe attive nella veste rispettiva di distributore e produttore di prodotti per l'igiene della persona e della casa.

Di seguito, invece, la Classifica TOP-50 delle migliori Aziende per Fatturato in Abruzzo:

Classifica per fatturato  
1. CESAR S.P.A. € 1.177.492.659
2. FATER S.P.A. € 1.071.158.789
3. COSMO S.P.A. € 722.293.531
4. CIRCET ITALIA S.P.A € 659.375.000
5. F.LLI DE CECCO DI FILIPPO - FARA SAN MARTINO - S.P.A. € 643.680.262
6. PILKINGTON ITALIA S.P.A. € 509.869.933
7. HONDA ITALIA INDUSTRIALE - S.P.A. € 462.818.542
8. DAYCO EUROPE SRL € 447.556.443
9. "ALL.COOP SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA" IN BREVE "ALL.COOP S.C.A ." OVVERO "ALL.COOP SOC. COOP. AGR." € 348.153.925
10. GRUPPO MUCCI S.R.L. € 330.680.761
11. DI PROPERZIO COMMERCIALE S.R.L. € 310.070.299
12. DENSO MANUFACTURING ITALIA S.P.A. € 290.363.675
13. SOCIETA' ITALIANA ACCUMULATORI PRODUZIONE RICERCA AVEZZANO - SIAPRA S.P.A. € 288.806.039
14. SARNI S.R.L. € 262.125.561
15. PASQUARELLI AUTO SOCIETA' PER AZIONI € 247.702.400
16. SERENITY S.P.A. € 242.485.553
17. DACIA S.R.L. € 224.106.991
18. LFOUNDRY S.R.L. € 220.784.297
19. MAGLIONE S.R.L. € 209.868.319
20. APTAR ITALIA S.P.A. € 206.108.247
21. MUCCI CARBURANTI S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE € 204.647.818
22. ECO FOX S.R.L. € 203.460.400
23. FAMECCANICA.DATA S.P.A. € 202.692.000
24. PUREM CASTELLALTO SPA € 194.390.429
25. PROGER S.P.A. € 180.329.943
26. ALFAGOMMA HYDRAULIC S.P.A. € 177.706.000
27. DI VINCENZO DINO & C. S.P.A. € 161.476.798
28. INDUSTRIE ROLLI ALIMENTARI S.P.A. € 151.466.551
29. SIRIO S.R.L. € 151.138.189
30. BARBERINI S.P.A. € 149.246.888
31. "MOLINO E PASTIFICIO DE CECCO S.P.A. - PESCARA" € 146.666.275
32. SCELGO S.P.A. € 144.412.817
33. PIERBURG PUMP TECHNOLOGY ITALY S.P.A. € 126.744.269
34. ONTEX MANUFACTURING ITALY S.R.L. € 126.123.413
35. SAFAR DISTRIBUZIONE MEDICINALI ABRUZZO S.P.A. € 123.121.951
36. ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT € 122.987.516
37. TIRRENO PRESS S.P.A. € 122.789.111
38. CORDIVARI S.R.L. € 116.071.675
39. BLUSERENA S.P.A. € 114.211.127
40. HALLIBURTON ITALIANA S.R.L. € 113.910.515
41. VALAGRO - S.P.A. € 112.603.000
42. WALTER TOSTO S.P.A. € 109.417.165
43. ADRILOG SOCIETA' COOPERATIVA BENEFIT € 109.414.536
44. SOCIETA' UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO (T.U.A.) S.P.A. UNIPERSONALE € 109.132.772
45. HYDRO BUILDING SYSTEMS ATESSA S.R.L. € 106.482.000
46. CALZATURIFICIO GENSI GROUP S.R.L. € 102.532.599
47. CBRE GWS TECHNICAL DIVISION S.R.L. € 97.402.783
48. MARFISI CARNI S.R.L € 96.032.627
49. ARAN WORLD S.R.L. € 93.854.670
50. ORIENTE S.P.A. € 93.266.756

I dati sono presi dal portale Abbrevia.it e qualora ci fossero delle inesattezze è possibile rettificarle inviando una e-mail a info@abruzzoindependent.it.

 

