Le 50 aziende abruzzesi per fatturato
A superare il miliardo sono solamente Cesar Spa che detiene il marchio Acqua&Sapone e Fater Spa
In Abruzzo, ad oggi, sono attive 144.040 aziende che rappresentano il 2,5% delle aziende Italiane. Tra esse ce ne sono alcune che hanno superato il miliardo di euro di fatturato e sono Cesar Spa che detiene il marchio Acqua&Sapone e Fater Spa, entrambe attive nella veste rispettiva di distributore e produttore di prodotti per l'igiene della persona e della casa.
Di seguito, invece, la Classifica TOP-50 delle migliori Aziende per Fatturato in Abruzzo:
I dati sono presi dal portale Abbrevia.it e qualora ci fossero delle inesattezze è possibile rettificarle inviando una e-mail a info@abruzzoindependent.it.