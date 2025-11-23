Le 50 aziende abruzzesi per fatturato

In Abruzzo, ad oggi, sono attive 144.040 aziende che rappresentano il 2,5% delle aziende Italiane. Tra esse ce ne sono alcune che hanno superato il miliardo di euro di fatturato e sono Cesar Spa che detiene il marchio Acqua&Sapone e Fater Spa, entrambe attive nella veste rispettiva di distributore e produttore di prodotti per l'igiene della persona e della casa.

Di seguito, invece, la Classifica TOP-50 delle migliori Aziende per Fatturato in Abruzzo: