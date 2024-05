Il mare di Pescara merita la Bandiera Blu 2024. Confermate le acque salubri della Riviera Nord, Centro e Riviera Sud del capoluogo Adriatico. In totale in Abruzzo sono 15 le spiagge migliori assegnate dalla FEE (Foundation for environmental education) con la new entry Ortona che entra nell’elenco delle spiagge migliori d’Italia grazie a Lido Saraceni e i Ripari di Giobbe. Le 14 località confermate sono appunto Pescara; Francavilla al Mare (per le spiagge di piazza Adriatico e piazza Sirena); Vasto (Vignola/San Nicola, Punta Penna, San Tommaso); Fossacesia marina; San Salvo marina (che riceve il riconoscimento per la 27esima volta); Tortoreto (Spiaggia del Sole); Roseto degli Abruzzi (Lungomare Centrale, Lungomare Nord, Lungomare Sud); in provincia di Teramo: Giulianova (Lungomare Zara, Lungomare Spalato); Silvi (Arenile Sud, Lungomare Centrale); Alba Adriatica (Spiaggia d'Argento); Martinsicuro (Spiaggia di Villa Rosa, Spiaggia di Martinsicuro); Pineto (Villa Fumosa, Corfù, Torre Cerrano, S. Maria a Valle Sud, S. Maria a Valle Nord, Pineto Centro, Pineta Catucci - Lungomare dei Pini); in provincia dell’Aquila: Scanno (Acquevive e Parco dei Salici); Villalago (sulle sponde del Lago di Scanno). Nella valutazione per assegnare la Bandiera Blu vengono prese in considerazioni vari aspetti come educazione ambientale e informazione, qualità delle acque, gestione ambientale, servizi e sicurezza. A livello nazionale in testa c'è la Liguria con 34 località che hanno ottenuto il riconoscimento; al secondo posto la Puglia (24); Campania e Calabria con 20 Bandiere Blu ciascuna: le Marche che salgono a 19; la Toscana che si ferma a 18; la Sardegna che viene agganciata dall'Abruzzo con 15; Sicilia (14); Trentino Alto Adige (12); Lazio (10)