Il 2024 comincia sotto il segno dell’Austerity per le famiglie d’Abruzzo. A rivelarlo è un report dell’Ufficio Studi Coop condotto a dicembre e che evidenzia come quasi un cittadino su tre vorrebbe acquistare una casa (29%), oppure vorrebbe cambiare nazione (28%), ma già sa che non lo farà. Allo stesso modo, il 30% degli occupati vorrebbe cambiare lavoro, ma sa che non sarà possibile farlo. Due sole le voci di spesa in cui il numero di italiani che prevedono per il 2024 un aumento supera quanti prevedono una diminuzione: le spese per la salute e benessere (24%) e quelle per il consumo alimentare domestico (16%). Il 26% degli intervistati dichiara di voler spendere di più in prevenzione e controlli, il 23% in analisi di routine. Il 25% pensa a nuove abitudini alimentari e il 17% ragiona su Spa, meditazione e tecniche di rilassamento. In stand by gli hobby, mentre crescono coloro che pensano di tornare a viaggiare in Italia (il 68% con 8 punti percentuali in più sul 2023), o a viaggiare all’estero (42% con 7 punti percentuali in più sullo scorso anno).