«La tua Pescara»: il centenario chiama a raccolta le idee degli under 31

Come vedono, vivono e immaginano Pescara le generazioni che la abiteranno nei prossimi decenni? È la domanda al centro di «La tua Pescara. Come la vedi. Come la vivi. Come la immagini», il contest creativo promosso dal Comune di Pescara nell’ambito di “Pescara 100”, il programma di celebrazioni per il centenario della città. Il concorso è stato presentato nella sala consiliare del Comune davanti a una platea di studenti e dirigenti scolastici degli istituti superiori.

All’incontro sono intervenuti il sindaco Carlo Masci, il vicesindaco e assessore alla Pubblica istruzione Giovanni Santilli, gli assessori Alfredo Cremonese, Patrizia Martelli e Maria Rita Carota, insieme a Piero Cianci, della Società Jam, che ha realizzato il progetto grafico, e Edenio Rosati, curatore del sito di Pescara 100. Ospite dell’evento il divulgatore storico Marco Cappelli, che ha ripercorso la storia della città, catturando l’attenzione degli studenti “attraversando” con loro le strade di Pescara e raccontando eventi collegati proprio ai luoghi.

Come prima cosa, Cappelli ha sfatato un luogo comune: quello di Pescara città giovane. «Quante volte – ha chiesto agli studenti – avete sentito dire che Pescara è una città senza storia? E se io vi dicessi che è più antica di quella “giovincella” di Roma? Sul Colle del Telegrafo vi è il primo insediamento, che risale all’Età del Bronzo». Da lì è cominciato il percorso, passando poi per via Aterno fino ad arrivare alla recente “strada parco”. La Nuova Pescara, ha spiegato il podcaster, di fatto esiste già da tempo: i confini erano tracciati dalla pista di via del Circuito, dove si correva per la Coppa Acerbo, un percorso che negli Anni ’20 del Novecento toccava Pescara, Montesilvano e Spoltore.

«L’anno prossimo Pescara compie cento anni», ha ricordato il sindaco Masci. «Da piccolo borgo marinaro, Pescara è diventata una grande città, che si appresta a essere ancora più grande con la fusione con Montesilvano e Spoltore. Questi cento anni vogliamo festeggiarli in un milione di modi, tutti insieme, anche con le vostre idee, i vostri sogni, le vostre visioni, le vostre preoccupazioni per un futuro che dobbiamo vivere insieme, ma che dovete costruire voi». Rivolgendosi agli studenti, il primo cittadino li ha invitati ad avere «la capacità di osare: non dovete mai pensare che le vostre idee siano inferiori a quelle degli altri o di chi è più grande di voi. Non abbiate paura di confrontarvi: anche dagli errori nascono le idee. Siamo una città giovane, ma con una storia molto antica e vogliamo immaginarla nel futuro con i vostri occhi e con le vostre idee».

Il vicesindaco Santilli ha ringraziato dirigenti e docenti per l’adesione e si è rivolto direttamente ai ragazzi: «Vorremmo che in questo percorso ci fossero anche le vostre idee. Mi auguro che tutte le scuole di Pescara ne propongano di bellissime: e queste idee devono venire da voi». Per l’assessore Martelli «è fantastico il fatto che arriveranno dai ragazzi le idee sul futuro della città», mentre Cremonese ha parlato della crescita di Pescara sul fronte turistico: «Nel 2019 le presenze erano poco più di 200mila, mentre oggi sono 850mila l’anno». Rosati ha presentato il sito www.pescara100.it, già online: raccoglierà tutti gli eventi del centenario, ospita la web radio Radio Pescara 100 e scandisce il conto alla rovescia verso il compleanno della città.

Il concorso chiede a ciascun partecipante di rispondere, con il proprio linguaggio creativo, alla domanda «Qual è la tua Pescara?». I lavori devono essere legati alla città, alla sua identità e al suo futuro: il mare, il fiume, i quartieri, lo sport, la musica, le persone, i luoghi, i ricordi, le trasformazioni urbane. La partecipazione è gratuita e aperta a chi, alla data di scadenza, non abbia compiuto il trentunesimo anno di età, senza limiti di provenienza o titolo di studio. Si può partecipare da soli o in gruppo; nei lavori collettivi tutti i componenti devono rispettare il limite d’età e va indicato un referente.

Ogni partecipante, singolo o gruppo, può presentare un solo progetto, in una delle cinque categorie: Arte e immagine (illustrazione, fotografia, pittura, collage, fumetto, street art, graphic design, opera digitale); Musica e suono (brano originale, canzone, composizione strumentale, sonorizzazione, paesaggio sonoro, racconto audio); Video e storytelling (cortometraggio, videoclip, animazione, documentario breve, reel, anche girati con lo smartphone, durata massima consigliata 100 secondi); Poesia e parola (poesia, breve racconto, testo performativo, spoken word, lunghezza massima consigliata 100 parole); Comunicazione e futuro (claim, manifesto, campagna social, podcast, progetto grafico o proposta di comunicazione che racconti la Pescara di oggi o immagini quella dei prossimi cento anni). Sono ammesse opere fisiche, da documentare con foto o video, e opere digitali. È consentito l’uso di strumenti di intelligenza artificiale, purché dichiarato insieme al contributo creativo personale dell’autore. I formati accettati sono PDF, JPG, PNG, MP3, WAV e MP4.

Le candidature si inviano esclusivamente tramite il modulo online pubblicato su www.pescara100.it, dalle ore 9 del 5 ottobre 2026 alle ore 12 del 10 dicembre 2026. Sul modulo vanno indicati i dati del partecipante, la categoria, il titolo e una breve descrizione dell’opera, utile alla giuria per comprendere le scelte dell’autore, oltre al file o al collegamento all’elaborato. Per i minorenni è necessaria l’autorizzazione di un genitore o tutore: la liberatoria si scarica dal sito, si firma a mano e si carica scansionata o fotografata.

I lavori saranno valutati da una commissione nominata dal Comune, composta da rappresentanti istituzionali e da professionisti dell’arte, della cultura, della musica, dell’audiovisivo e della comunicazione, che assegnerà fino a 100 punti a ciascun lavoro secondo criteri precisi: originalità dell’idea 20 punti; qualità artistica e tecnica 20; coerenza con Pescara, la sua identità e il suo futuro 25; valore culturale, sociale e generazionale 15; capacità comunicativa 10; efficacia e presentabilità al pubblico 10. Saranno selezionate almeno tre opere per categoria, per un totale di almeno quindici autori o gruppi. Il concorso non prevede premi in denaro: i selezionati riceveranno un riconoscimento ufficiale del Comune di Pescara e una targa o pergamena del Centenario. Le loro opere saranno presentate nell’ambito delle iniziative di Pescara 100 e pubblicate sui canali istituzionali, con possibilità di esposizione, proiezione o esecuzione pubblica; gli autori parteciperanno inoltre a una puntata speciale di Radio Pescara 100. Le opere selezionate saranno presentate a gennaio 2027, in un evento dedicato alla creatività delle nuove generazioni.