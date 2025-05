Comitato Nuova Pescara Vecchia: avanti con le azioni legali contro il Comune

Lunedì 19 maggio il comitato Nuova Pescara Vecchia ha organizzato un'assemblea pubblica per discutere delle problematiche del quartiere più volte denunciate dai residenti della zona e raccontate dai media locali. L’incontro è stato occasione per valutare le strade da intraprendere per rendere vivibile il centro storico di Pescara e fermare l’abbandono della zona. Il comitato ha individuato nella soluzione legale lo strumento più efficace nel contesto esistente.

Nello specifico, come più volte evidenziato da questo comitato, la popolazione residente individua nel problema del rumore notturno, arrivato ormai a livelli intollerabili, la causa principale di un degrado le cui conseguenze si traducono anche in disordini, violenze e danni a cose e persone. Lo confermano i recenti rilievi fonometrici commissionati da questo comitato che hanno evidenziato sistematici superamenti dei limiti di legge fino alle prime luci dell’alba.

Nel corso dell’incontro, cui hanno partecipato, oltre ai residenti, alcuni commercianti, operatori culturali del quartiere e rappresentanti dell’associazione Insieme per Pescara, sono stati valutati diversi approcci, prendendo spunto dall’analoga situazione affrontata negli anni scorsi dai residenti di Piazza Muzii. La discussione è avvenuta anche alla luce della recente approvazione da parte del Consiglio Comunale di un Piano di Risanamento Acustico la cui entrata in vigore non è ancora stata annunciata ma che in ogni caso non sembra poter rappresentare una soluzione, dal momento che non impone alcun tipo di limite agli orari di apertura né al servizio all’aperto. Valutata la risposta inadeguata del Comune, il Comitato ha quindi deciso di procedere, sotto la guida di un legale, con tutte le azioni necessarie per mettere l’amministrazione comunale e il sindaco Carlo Masci davanti alle proprie responsabilità e al dovere di tutela e salvaguardia della salute dei cittadini.

Nel corso dell’assemblea, alcuni residenti di Via Orazio, nella parte ovest del quartiere, oltre Via Gabriele D’Annunzio, hanno riportato problematiche di degrado e ordine pubblico affini a quelle denunciate da questo comitato, dimostrando che è un’intera area della città ad avere bisogno di provvedimenti urgenti da parte del Comune. La città non può più attendere né mettere il problema sotto il tappeto di un provvedimento svuotato di efficacia come quello appena approvato. Mentre la situazione emergenziale richiede provvedimenti speciali, restiamo convinti che una maggiore presenza della polizia e controlli regolari potrebbero contribuire a mitigare il problema. Al momento, tuttavia, non ci sono né provvedimenti speciali né controlli di routine, mentre ci sono decine di famiglie il cui diritto a vivere nelle proprie case viene sistematicamente violato. Alla luce di questa situazione, il comitato Nuova Pescara Vecchia ha deciso di intraprendere tutte le azioni legali necessarie per ottenere il rispetto dei propri diritti e della propria salute