“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Inchiesta assunzioni al Comune di Pescara. Pd: "Masci chiarisca"
Il circolo 'Grande Pescara' interviene sulla vicenda giudiziaria che coinvolge quattro persone, tra cui figure apicali dell'Ente, per due concorsi pubblici
Il Circolo PD Grande Pescara ha appreso con preoccupazione le notizie sull'inchiesta della Procura di Pescara riguardante due concorsi pubblici del Comune di Pescara e per la quale quattro persone risultano indagate per falso ideologico in atto pubblico, tra cui figure apicali dell'Ente.
"Pur nel pieno rispetto del lavoro della magistratura e della presunzione di innocenza degli indagati, riteniamo che la gravità delle ipotesi formulate imponga all'amministrazione comunale un atto di trasparenza verso la città. I concorsi pubblici sono lo strumento principale attraverso cui i giovani cittadini accedono al lavoro nella pubblica amministrazione: ogni ombra su queste procedure produce un danno reale, prima ancora che giuridico, alla fiducia nelle istituzioni. Invitiamo pertanto il Sindaco a riferire in Consiglio Comunale sullo stato della vicenda e sulle eventuali misure che intende adottare a tutela della regolarità dell'azione amministrativa. La città ha diritto a risposte chiare". Queste le parole del Segretario Antonio Del Casale e il Direttivo del Circolo PD Grande Pescara.