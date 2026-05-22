Inchiesta assunzioni al Comune di Pescara. Pd: "Masci chiarisca"

Il Circolo PD Grande Pescara ha appreso con preoccupazione le notizie sull'inchiesta della Procura di Pescara riguardante due concorsi pubblici del Comune di Pescara e per la quale quattro persone risultano indagate per falso ideologico in atto pubblico, tra cui figure apicali dell'Ente.



"Pur nel pieno rispetto del lavoro della magistratura e della presunzione di innocenza degli indagati, riteniamo che la gravità delle ipotesi formulate imponga all'amministrazione comunale un atto di trasparenza verso la città. I concorsi pubblici sono lo strumento principale attraverso cui i giovani cittadini accedono al lavoro nella pubblica amministrazione: ogni ombra su queste procedure produce un danno reale, prima ancora che giuridico, alla fiducia nelle istituzioni. Invitiamo pertanto il Sindaco a riferire in Consiglio Comunale sullo stato della vicenda e sulle eventuali misure che intende adottare a tutela della regolarità dell'azione amministrativa. La città ha diritto a risposte chiare". Queste le parole del Segretario Antonio Del Casale e il Direttivo del Circolo PD Grande Pescara.