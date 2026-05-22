Frase del giorno

22 Mag, 2026
  1. Home
  2. Attualità
  3. Inchiesta assunzioni al Comune di Pescara. Pd: "Masci chiarisca"

Inchiesta assunzioni al Comune di Pescara. Pd: "Masci chiarisca"

Il circolo 'Grande Pescara' interviene sulla vicenda giudiziaria che coinvolge quattro persone, tra cui figure apicali dell'Ente, per due concorsi pubblici

Inchiesta assunzioni al Comune di Pescara. Pd: "Masci chiarisca"

Il Circolo PD Grande Pescara ha appreso con preoccupazione le notizie sull'inchiesta della Procura di Pescara riguardante due concorsi pubblici del Comune di Pescara e per la quale quattro persone risultano indagate per falso ideologico in atto pubblico, tra cui figure apicali dell'Ente.

"Pur nel pieno rispetto del lavoro della magistratura e della presunzione di innocenza degli indagati, riteniamo che la gravità delle ipotesi formulate imponga all'amministrazione comunale un atto di trasparenza verso la città. I concorsi pubblici sono lo strumento principale attraverso cui i giovani cittadini accedono al lavoro nella pubblica amministrazione: ogni ombra su queste procedure produce un danno reale, prima ancora che giuridico, alla fiducia nelle istituzioni. Invitiamo pertanto il Sindaco a riferire in Consiglio Comunale sullo stato della vicenda e sulle eventuali misure che intende adottare a tutela della regolarità dell'azione amministrativa. La città ha diritto a risposte chiare". Queste le parole del Segretario Antonio Del Casale e il Direttivo del Circolo PD Grande Pescara.

Tags: Assunzioni comune di Pescara Inchiesta Masci Concorso Ultime notizie

Vedi anche

D’Alfonso su assunzioni al Comune: “La città non merita di essere un discutibile sistema di potere"
Politica

D’Alfonso su assunzioni al Comune: “La città non merita di essere un discutibile sistema di potere"

21 Mag, 2026
Test anti-droga al Comune di Pescara, l’idea è del Sindaco Masci
Politica

Test anti-droga al Comune di Pescara, l’idea è del Sindaco Masci

17 Giu, 2023
Concorsi pubblici: assunzioni in Università, ASL, INPS, Comune di Pescara
Lavoro

Concorsi pubblici: assunzioni in Università, ASL, INPS, Comune di Pescara

22 Ott, 2021
Comune di Pescara. Masci assegna le deleghe ai nove assessori
Politica

Comune di Pescara. Masci assegna le deleghe ai nove assessori

12 Lug, 2019
Ultime notizie da Giulianova: 8 arresti in Comune ed alla Asl per presunta corruzione
Cronaca

Ultime notizie da Giulianova: 8 arresti in Comune ed alla Asl per presunta corruzione

23 Mag, 2017
Sanità, Paolucci (PD) annuncia nuove assunzioni in ospedale
Salute

Sanità, Paolucci (PD) annuncia nuove assunzioni in ospedale

28 Feb, 2017
INAIL, Pezzopane: "Assumere vincitori e idonei concorso 2007
Lavoro

INAIL, Pezzopane: "Assumere vincitori e idonei concorso 2007

18 Nov, 2014
Inchiesta Arta. Parla Amicone
Attualità

Inchiesta Arta. Parla Amicone

30 Apr, 2012
A.A.A. cercasi 17 medici
Lavoro

A.A.A. cercasi 17 medici

01 Mar, 2012

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661