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L'Aquila, Forza Italia lancia la corsa verso le Comunali 2027

Ieri il primo confronto del centrodestra tra priorità programmatiche, sviluppo economico e aree interne. Santangelo: "Percorso di ascolto per una proposta condivisa"

L'Aquila, Forza Italia lancia la corsa verso le Comunali 2027

Forza Italia ha avviato all'Aquila il percorso politico in vista delle elezioni comunali del 2027. L'iniziativa, ospitata nella Sala Baiocco, ha riunito esponenti locali e regionali del partito e amministratori del territorio per un primo confronto sulle priorità programmatiche e sulla costruzione della proposta elettorale del centrodestra.

All'incontro hanno partecipato l'assessore regionale e presidente del Consiglio comunale Roberto Santangelo, il segretario regionale e parlamentare Nazario Pagano, la consigliera comunale Daniela Bontempo e il coordinatore cittadino Stefano Cappetti.

Santangelo ha spiegato che l'obiettivo è avviare un percorso di ascolto e confronto con le altre forze politiche, le categorie produttive, le associazioni e i cittadini, per definire un programma incentrato sullo sviluppo economico e sociale, sul rafforzamento dei servizi e sulle esigenze del territorio. Pagano ha richiamato l'esperienza amministrativa del centrodestra alla guida dell'Aquila dal 2017, sottolineando la volontà di proseguire il lavoro svolto attraverso una squadra che coinvolga anche rappresentanti della società civile.

Tra i temi affrontati, il lavoro e le opportunità economiche sono stati al centro dell'intervento di Daniela Bontempo, che ha indicato come priorità l'attrazione di imprese, investimenti e competenze, insieme alla creazione di occupazione stabile. Il coordinatore comunale Stefano Cappetti ha evidenziato la necessità di costruire il programma partendo dai problemi quotidiani dei cittadini e dal contributo delle competenze presenti sul territorio.

Al confronto sono intervenuti anche il sindaco di Navelli Paolo Federico, il sindaco di San Demetrio Antonio Di Bartolomeo, la vicesindaca di Poggio Picenze Alberta De Bernardinis e il consigliere di amministrazione dell'Ater L'Aquila Luca Rocci. Gli amministratori hanno richiamato l'importanza del rapporto tra il capoluogo e i Comuni della provincia, con particolare attenzione allo spopolamento delle aree interne, alle infrastrutture e ai servizi. Tra le questioni indicate figurano inoltre viabilità, frazioni, illuminazione pubblica, transizione energetica, parcheggi e centro storico.

Il percorso di confronto proseguirà nei prossimi mesi in vista della definizione del progetto politico per le amministrative del 2027.

Tags: Laquila elezioni comunali 2027 Forza italia Roberto santangelo

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