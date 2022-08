I pescaresi di Forza Italia in pole position per il Parlamento: é quanto si evince dalla nostra stampa del partito di Silvio Berlusconi che, nel nostro Abruzzo, é coordinato dal Senatore pescarese Nazario Pagano. Questa mattina, presso la Corte d’Appello dell’Aquila, é stata infatti depositata la lista contenente l’elenco dei candidati dei collegi plurinominali in Abruzzo per le prossime elezioni politiche per Forza Italia.

Per la Camera: 1. Nazario Pagano; 2. Francesca Persia; 3. Angelo Simone Angelosante; 4. Consuelo Di Martino. Per il Senato: 1. Lorenzo Sospiri; 2. Maria Luisa Ianni; 3. Daniele D’Amario.

Infine, qualora la Lega di Matteo Salvini decidesse di supportare il consigliere regionale Vincenzo D’Incecco nel’uninominale alla Camera allora le possibilità di vedere tre pescarese negli scranni del Parlamento italiano sarebbero molto alte.