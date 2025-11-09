Frase del giorno

09 Nov, 2025
Giustizia Sociale entra in Forza Italia

Iniziano le 'grandi manovre' in vista delle elezioni comunali teatine del 2026

Giustizia Sociale entra in Forza Italia

'Grandi manovre' in attesa delle elezioni comunali teatine del 2026. Il gruppo civico Giustizia Sociale, per due mandati protagonista della scena civica teatina, entra in Forza Italia in vista delle elezioni comunali del 2026. L’annuncio è stato dato dal leader Bruno Di Paolo, ex vicesindaco ed ex assessore regionale, alla presenza del coordinatore regionale e deputato Nazario Pagano, del coordinatore provinciale e sottosegretario alla Regione Daniele D’Amario, dell’ex assessore Mauro Febbo e del coordinatore cittadino Andrea Buracchio. «La nostra adesione a Forza Italia nasce dalla coerenza con i valori del centrodestra moderato e dalla volontà di rendere più incisiva la nostra azione civica – ha detto Di Paolo –. Vogliamo portare nel partito la nostra esperienza e la nostra passione per il territorio, contribuendo alle scelte per il futuro di Chieti». Pagano ha evidenziato che Forza Italia punta a «presentarsi nel migliore dei modi, con una lista forte e rappresentativa, capace di rilanciare la città». Sul candidato sindaco ha aggiunto che «è in corso un confronto con Fratelli d’Italia e Lega per individuare la figura più amata dai cittadini». D’Amario ha parlato di «una lista composta da persone preparate e con esperienza», mentre Febbo ha sottolineato l’obiettivo di «un partito unito e compatto, con idee chiare per garantire un buon governo alla città». Buracchio ha annunciato il prossimo congresso regionale e ribadito che «Forza Italia è un partito di centro che si sta riorganizzando dal basso». Ora resta da capire quale sarà il nome sul quale il centrodestra cercherà di conquistare il capoluogo teatino, amministrato negli ultimi cinque anni da sindaco Ferrara.

