Vertice Regione Abruzzo, Camera di Commercio, stakeholders per l’aeroporto

Regione Abruzzo sta valutando l’ipotesi di attivare dei servizi di collegamento aereo da e per l’aeroporto di Pescara verso destinazioni di particolare interesse per lo sviluppo economico regionale. A tal fine, la Giunta regionale e la Camera di commercio Chieti Pescara, convocano le imprese ed i portatori di interesse in un incontro, giovedì 11 luglio alle ore 15 in Camera di commercio, a Pescara (Sala Camplone) per effettuare una indagine conoscitiva delle esigenze e delle aspettative di trasporto aereo. Si prega di confermare la partecipazione cliccando qui e compilando il form di registrazione.