Frase del giorno

04 Mag, 2026
  1. Home
  2. Infrastrutture
  3. L'Aeroporto d'Abruzzo continua la sua crescita (+66%)

L'Aeroporto d'Abruzzo continua la sua crescita (+66%)

Da gennaio alla fine di aprile, sono stati registrati 359.340 passeggeri, mentre un anno fa per il medesimo periodo ( primo quadrimestre 2025) erano stati 216.701

L'Aeroporto d'Abruzzo continua la sua crescita (+66%)

Crescono del 65,8 per cento i passeggeri dell’Aeroporto d’Abruzzo. Da gennaio alla fine di aprile, sono stati registrati 359.340 passeggeri, mentre un anno fa per il medesimo periodo ( primo quadrimestre 2025) erano stati 216.701.

Da aprile è iniziata la stagione estiva che nella sua piena operatività (da giugno) arriverà a contare su un operativo da 24 collegamenti su 22 destinazioni settimanali.  È un record per l'Aeroporto d'Abruzzo sia in termini di destinazioni che di frequenze.

“La crescita dei passeggeri è in continua ascesa e mese dopo mese segna nuovi record. Basti pensare che il dato raggiunto ad aprile di questo anno ha persino superato il numero dei passeggeri che lo scorso anno avevamo registrato a giugno, mese che segna (e segnava) nell’operativo stagionale un incremento delle destinazioni e delle frequenze”, commenta il presidente della Saga *Giorgio Fraccastoro*. “Non ci fermiamo, orgogliosi di vedere l’Aeroporto d’Abruzzo una porta di accesso verso il mondo, ma soprattutto verso la nostra regione. Il dato rilevante infatti è che la componente di incoming nei voli internazionali è alta, questo significa che gli stranieri scelgono il nostro scalo e scoprono l’Abruzzo. Andiamo avanti consapevoli che la crescita numerica, alla quale si unisce un continuo dialogo con alcune compagnie aeree per intercettare nuove destinazioni, anche nel segmento charter, vada accompagnata da un efficientamento della infrastruttura, per migliorare la logistica e la vivibilità del terminal: a tal riguardo, nei prossimi mesi ci saranno una serie di lavori e di nuove soluzioni, come quella già attuata del kiss&fly, che già stanno dando alcuni buoni risultati. Questo sviluppo avviene in un contesto particolarmente delicato per il settore del trasporto aereo, legato ai costi e agli approvvigionamenti del carburante, che risentono delle dinamiche  internazionali. Il monitoraggio da parte nostra è costante, con continui contatti con Assaeroporti e le compagnie, con l’auspicio e la fiducia che le tensioni globali si risolvano e si possa mantenere una situazione che ad oggi riesce a non intaccare la regolarità del nostro operativo”

Sui dati registrati interviene anche il presidente della Regione Abruzzo, *Marco Marsilio*: "I numeri dell'Aeroporto d'Abruzzo confermano la bontà di una strategia che la Regione porta avanti con determinazione: fare dello scalo di Pescara un vero e proprio hub di accesso al cuore dell'Italia centro-adriatica. Una crescita di oltre il 65 per cento dei passeggeri nel primo quadrimestre non è un dato casuale, ma il risultato di investimenti mirati, di una programmazione attenta e della capacità di attrarre nuove rotte e nuove compagnie. Particolarmente significativo è il fatto che a trainare i numeri sia la componente internazionale in ingresso: significa che l'Abruzzo è sempre più riconosciuto come destinazione turistica di qualità, con il suo straordinario patrimonio naturalistico, culturale ed enogastronomico. Continueremo a sostenere lo sviluppo dell'aeroporto, lavorando insieme alla Saga e ai vettori per ampliare ulteriormente l'offerta di collegamenti e per accompagnare il potenziamento infrastrutturale dello scalo. Un aeroporto che cresce significa più turismo, più opportunità per le imprese e più connessioni per i cittadini abruzzesi con l'Europa e il mondo", conclude il presidente della Regione.

Tags: Abruzzo aeroporto crescita numeri passeggeri Ultime notizie Voli

Vedi anche

Aeroporto d’Abruzzo, boom di passeggeri nel primo bimestre 2026
Economia

Aeroporto d’Abruzzo, boom di passeggeri nel primo bimestre 2026

02 Mar, 2026
Aeroporto d'Abruzzo da record: è quello che cresce di più in Italia
Infrastrutture

Aeroporto d'Abruzzo da record: è quello che cresce di più in Italia

03 Feb, 2026
L’aeroporto d’Abruzzo ha superato il milione di passeggeri
Infrastrutture

L’aeroporto d’Abruzzo ha superato il milione di passeggeri

15 Nov, 2025
Solita bagarre sull’aeroporto d’Abruzzo
Infrastrutture

Solita bagarre sull’aeroporto d’Abruzzo

26 Set, 2024
Aeroporto d'Abruzzo, tra giugno e agosto più di 164 mila passeggeri
Infrastrutture

Aeroporto d'Abruzzo, tra giugno e agosto più di 164 mila passeggeri

14 Set, 2021
Numeri in crescita per Aeroporto d’Abruzzo ma la 'grana' è il marketing
Infrastrutture

Numeri in crescita per Aeroporto d’Abruzzo ma la 'grana' è il marketing

09 Ott, 2015
Saga, oltre mezzo milione di passeggeri nel 2014 (+1,54%)
Attualità

Saga, oltre mezzo milione di passeggeri nel 2014 (+1,54%)

01 Mag, 2015
Aeroporto d'Abruzzo. A Novembre traffico passeggeri col +9,4%
Infrastrutture

Aeroporto d'Abruzzo. A Novembre traffico passeggeri col +9,4%

02 Dic, 2014
Aeroporto. Numeri positivi
Economia

Aeroporto. Numeri positivi

09 Gen, 2013

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661