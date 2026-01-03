Frase del giorno

03 Gen, 2026
  1. Home
  2. Infrastrutture
  3. L’Aeroporto d’Abruzzo chiude il 2025 con un milione 150 mila...

L’Aeroporto d’Abruzzo chiude il 2025 con un milione 150 mila passeggeri

Numeri da record per lo scalo aereo pescarese che punta a migliorare le performance di traffico nel 2026

L’Aeroporto d’Abruzzo chiude il 2025 con un milione 150 mila passeggeri

“Questi numeri, impensabili fino a pochissimo tempo fa, sono il risultato del mix perfetto di un lavoro straordinario di tutte le componenti, interne ed esterne alla Società” esordisce il presidente di Saga Giorgio Fraccastoro, commentando i dati relativi al traffico registrato durante l’anno appena concluso. “Mi sento di ringraziare innanzitutto, il nostro azionista, la Regione Abruzzo che, con il presidente Marco Marsilio quotidianamente in prima linea, insieme agli assessori di riferimento, e a tutte le componenti politiche di maggioranza, sia a livello regionale che nazionale (si pensi all’ultima legge di bilancio), oltre ai due sindaci di Pescara e San Giovanni Teatino, Carlo Masci e Giorgio Di Clemente, ci ha sostenuto con una vicinanza senza eguali, facendoci sentire un supporto in tutte le sedi istituzionali, in ogni occasione che ne ha richiesto l’intervento. È l’Abruzzo intero, quindi, che oggi può festeggiare questo traguardo storico”, prosegue Fraccastoro, facendo un riferimento “anche chi non ci ha mai risparmiato critiche e lamentele, spesso anche giustificate, perché solo chi lavora commette errori e noi non facciamo certo differenza. Anzi, anche grazie a loro, a chi ci ha spronato, abbiamo potuto analizzare gli errori e le mancanze di una infrastruttura che risorge quest’anno dopo anni di difficoltà e ci siamo fatti parte diligente, con il mio consiglio di amministrazione sempre coeso ed unanime, per mettere riparo alle inefficienze e per fare sempre di più e sempre meglio”. I ringraziamenti del presidente Fraccastoro sono rivolti anche “alla stampa tutta, che ha raccontato di noi sempre con la massima onestà, sperando che la trasparenza della nostra gestione, su cui ho puntato fin dal primo giorno, sia stata un elemento importante per costruire un rapporto di rispetto e leale collaborazione. E poi a tutti i lavoratori di Saga, a cui dedico un pensiero speciale per questa fine d’anno, per le notti e le giornate, festive e di massimo picco, nelle quali hanno vestito la nostra divisa con dignità ed onore, consentendoci di poter conseguire questi risultati straordinari. È solo un inizio, sul quale non ci culliamo, anzi nel 2026 ci saranno ancora più importanti novità”.

Oltre all’obiettivo del milione ampiamente superato, il nuovo anno ha portato un altro risultato allo scalo, che è stato designato dalla compagnia Ryanair come una delle cinque migliori destinazioni per il 2026, insieme a Rabat in Marocco, Bratislava in Slovacchia, Tirana in Albania, e Gdnask in Polonia. Del capoluogo adriatico Ryanair scrive in una nota stampa, “l’Italia resta una delle destinazioni più affascinanti d’Europa, grazie a coste spettacolari, città ricche di storia e una cucina di livello mondiale. Pescara, città affacciata sull’Adriatico, ne è un perfetto esempio: celebre per le sue splendide spiagge e per essere la città natale del poeta Gabriele D’Annunzio. L’estate 2026 è il momento ideale per visitarla, con Ryanair che opererà centinaia di voli sulle sue 21 rotte (e, naturalmente, con il miglior clima dell’Adriatico).

Tags: Aeroporto Pescara 2025 record

Vedi anche

Estate 2025 col ‘pugno di ferro’ contro la criminalità
Attualità

Estate 2025 col ‘pugno di ferro’ contro la criminalità

14 Giu, 2025
Pescara di nuovo Bandiera Blu 2025
Ambiente

Pescara di nuovo Bandiera Blu 2025

13 Mag, 2025
L’Abruzzo vola in Giappone per Expo 2025 Osaka
Economia

L’Abruzzo vola in Giappone per Expo 2025 Osaka

09 Gen, 2025
“Da Aeroporto a Aeromorto”: D’Alfonso attacca Marsilio
Infrastrutture

“Da Aeroporto a Aeromorto”: D’Alfonso attacca Marsilio

26 Set, 2023
Record di multe a Pescara: in un solo anno ‘fatturati’ per 14milioni
Attualità

Record di multe a Pescara: in un solo anno ‘fatturati’ per 14milioni

08 Gen, 2022
Pescara Calcio: l'incredibile record negativo continua. Oddo: "E' una stagione nata male"
Sport

Pescara Calcio: l'incredibile record negativo continua. Oddo: "E' una stagione nata male"

02 Feb, 2017
Oltre 9mila multe nel 2015 a Montesivano. Ma il record dei record spetta a Pescara
Attualità

Oltre 9mila multe nel 2015 a Montesivano. Ma il record dei record spetta a Pescara

11 Gen, 2016
A Pescara il record 'mondiale' delle multe: 40mila in sei mesi
Attualità

A Pescara il record 'mondiale' delle multe: 40mila in sei mesi

06 Ott, 2015
Sabato "santo" in musica col Record Store Day 2014
Life Style

Sabato "santo" in musica col Record Store Day 2014

17 Apr, 2014

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661