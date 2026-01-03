L’Aeroporto d’Abruzzo chiude il 2025 con un milione 150 mila passeggeri

“Questi numeri, impensabili fino a pochissimo tempo fa, sono il risultato del mix perfetto di un lavoro straordinario di tutte le componenti, interne ed esterne alla Società” esordisce il presidente di Saga Giorgio Fraccastoro, commentando i dati relativi al traffico registrato durante l’anno appena concluso. “Mi sento di ringraziare innanzitutto, il nostro azionista, la Regione Abruzzo che, con il presidente Marco Marsilio quotidianamente in prima linea, insieme agli assessori di riferimento, e a tutte le componenti politiche di maggioranza, sia a livello regionale che nazionale (si pensi all’ultima legge di bilancio), oltre ai due sindaci di Pescara e San Giovanni Teatino, Carlo Masci e Giorgio Di Clemente, ci ha sostenuto con una vicinanza senza eguali, facendoci sentire un supporto in tutte le sedi istituzionali, in ogni occasione che ne ha richiesto l’intervento. È l’Abruzzo intero, quindi, che oggi può festeggiare questo traguardo storico”, prosegue Fraccastoro, facendo un riferimento “anche chi non ci ha mai risparmiato critiche e lamentele, spesso anche giustificate, perché solo chi lavora commette errori e noi non facciamo certo differenza. Anzi, anche grazie a loro, a chi ci ha spronato, abbiamo potuto analizzare gli errori e le mancanze di una infrastruttura che risorge quest’anno dopo anni di difficoltà e ci siamo fatti parte diligente, con il mio consiglio di amministrazione sempre coeso ed unanime, per mettere riparo alle inefficienze e per fare sempre di più e sempre meglio”. I ringraziamenti del presidente Fraccastoro sono rivolti anche “alla stampa tutta, che ha raccontato di noi sempre con la massima onestà, sperando che la trasparenza della nostra gestione, su cui ho puntato fin dal primo giorno, sia stata un elemento importante per costruire un rapporto di rispetto e leale collaborazione. E poi a tutti i lavoratori di Saga, a cui dedico un pensiero speciale per questa fine d’anno, per le notti e le giornate, festive e di massimo picco, nelle quali hanno vestito la nostra divisa con dignità ed onore, consentendoci di poter conseguire questi risultati straordinari. È solo un inizio, sul quale non ci culliamo, anzi nel 2026 ci saranno ancora più importanti novità”.



Oltre all’obiettivo del milione ampiamente superato, il nuovo anno ha portato un altro risultato allo scalo, che è stato designato dalla compagnia Ryanair come una delle cinque migliori destinazioni per il 2026, insieme a Rabat in Marocco, Bratislava in Slovacchia, Tirana in Albania, e Gdnask in Polonia. Del capoluogo adriatico Ryanair scrive in una nota stampa, “l’Italia resta una delle destinazioni più affascinanti d’Europa, grazie a coste spettacolari, città ricche di storia e una cucina di livello mondiale. Pescara, città affacciata sull’Adriatico, ne è un perfetto esempio: celebre per le sue splendide spiagge e per essere la città natale del poeta Gabriele D’Annunzio. L’estate 2026 è il momento ideale per visitarla, con Ryanair che opererà centinaia di voli sulle sue 21 rotte (e, naturalmente, con il miglior clima dell’Adriatico).