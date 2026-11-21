Un rapido intervento delle Volanti ha portato nella notte all'identificazione e al deferimento di un giovane, trovato in possesso di un coltello a scatto e di un tirapugni in metallo. È quanto comunica la Polizia di Stato, precisando che quanto segue è nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio.

L'episodio si inserisce nell'ambito dei servizi di controllo del territorio disposti per garantire la sicurezza urbana e la vivibilità delle aree cittadine a maggiore affluenza. Intorno alle ore 01:40, la Sala Operativa della Questura ha inviato tempestivamente le Volanti in zona Piazza Muzii a seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza relativa a una lite in corso. Giunti rapidamente sul posto, gli operatori non hanno rintracciato i soggetti coinvolti sul luogo della segnalazione. L'immediata attività di perlustrazione e ricerca, condotta nelle zone limitrofe dagli equipaggi delle Volanti, ha però permesso di rintracciare in breve tempo una delle due persone coinvolte nello scontro fisico, che presentava evidenti segni di colluttazione al volto.

Il 19enne, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello a scatto e di un tirapugni in metallo, oggetti occultati nelle tasche e immediatamente sottoposti a sequestro. Accompagnato negli uffici della Questura per gli accertamenti di rito, il giovane è stato deferito all'Autorità Giudiziaria competente per porto abusivo di armi e di oggetti atti ad offendere.

L'attività, sottolinea la nota, testimonia l'alta attenzione e la costante prontezza operativa della Polizia di Stato nel presidio del territorio e nella prevenzione dei reati, a tutela della sicurezza dei cittadini.