Mattoscio ‘pigliatutto’ anche il Mercato coperto di Piazza Muzii

Il Comune di Pescara annuncia con una nota ai giornalisti, che di seguito pubblichiamo, che è stata raggiunta una intesa con la Fondazione PescarAbruzzo per l’infrastruttura di proprietà pubblica “Mercato coperto di Piazza Muzii”.

Ecco cosa scrivono:

”Si è conclusa nei giorni scorsi l'indagine di mercato promossa dal Comune per individuare i soggetti interessati alla successiva procedura di gara per l'affidamento in concessione di valorizzazione e di utilizzazione ai fini economici del Mercato coperto di Piazza Muzii. L'indagine di mercato, di carattere esclusivamente esplorativo, era finalizzata ad individuare i soggetti interessati per poi promuovere una procedura di gara per l'affidamento in concessione di valorizzazione e di utilizzazione ai fini economici. Potevano partecipare enti pubblici e privati, operatori economici e non, quali imprese, società ed Enti del Terzo settore, fondazioni ed associazioni. Al Comune, che intende promuovere un partenariato pubblico privato per rilanciare la struttura, è pervenuta una manifestazione di interesse (il termine ultimo era il 31 ottobre scorso) a firma della Fondazione Pescarabruzzo, guidata da Nicola Mattoscio”.

E poi: L'obiettivo del Comune, con la procedura avviata il mese scorso, è di valorizzare l'intero edificio che è composto da: un piano rialzato, da sempre utilizzato come mercato; primo piano, attualmente inutilizzato; area esterna. L'intervento di valorizzazione, nelle intenzioni del Comune, dovrà riguardare tutto il fabbricato, mentre la superficie da concedere al soggetto che porterà avanti il progetto sarà costituita al massimo da tutto il primo piano e da una parte del piano rialzato, insieme all'area esterna antistante l'ingresso principale, mentre l'area al piano rialzato continuerà ad essere gestita dall'amministrazione per il mercato”.

Infine: “Sono da fissare gli spazi a disposizione dell'operatore (nel senso che è indicata una quota massima), così come è flessibile la previsione della concessione, da 10 a 30 anni. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno a carico dell'operatore per tutta la durata della concessione (è previsto un canone). In vista della gara ora si apre la fase di valutazione, da parte del Comune, della manifestazione di interesse e della proposta della Fondazione Pescarabruzzo che intende realizzare un "Nuovo spazio del factory design", una struttura da usare per laboratori per i giovani e per esposizioni in tema di moda e design che può diventare uno strumento di introduzione al mondo del lavoro”.



"Con il piano superiore del Mercato coperto di Piazza Muzii ci riproviamo", commenta il sindaco Carlo Masci. "Vogliamo dare nuova linfa a questa struttura e vogliamo raggiungere l'obiettivo con tutta la nostra determinazione. Ringraziamo la Fondazione Pescarabruzzo, in particolar modo il suo Presidente, Nicola Mattoscio, per aver risposto al bando relativo alla manifestazione di interesse che abbiamo promosso e che si è chiuso nei giorni scorsi, dopo che la prima gara svolta nel 2022 era andata deserta. Se tutto andrà per il meglio, nascerà un nuovo polo didattico-culturale nella zona centrale della città, collegato all'ISIA, che potrà diventare un punto di riferimento per la moda e il design. Continuiamo a lavorare incessantemente per rendere Pescara sempre più bella, attrattiva e polo di servizi all'avanguardia del centro-Italia", conclude Masci.