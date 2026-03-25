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Ragazzo accoltellato nel corso di una rissa

L'episodio è avvenuto notte tra martedì 24 e mercoledì 25, a Pescara Vecchia. Indaga la polizia

Ragazzo accoltellato nel corso di una rissa

Purtroppo la cronaca pescarese torna a raccontare di notti violente. A rivelare questo ennesimo fattaccio e' il Tg3 Abruzzo. Tra martedì 24 marzo e mercoledì 25, un ragazzo è stato accoltellato nel corso di una rissa tra giovani a Pescara Vecchia. Stando alle prime informazioni, il litigio è scoppiato davanti a un locale e si sarebbe concluso poco distante, su ponte D'Annunzio. Il ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale. Dopo le cure del caso, è stato dimesso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e la Squadra Volante. Non sono chiari i motivi all'origine della rissa, alla quale avrebbero preso parte giovani sia italiani sia stranieri. La Polizia è al lavoro per ricostruire l'accaduto e individuare i responsabili, ascoltati i ragazzi coinvolti, gli agenti stanno visionando le immagini della videocamere di sorveglianza nella zona

Tags: rissa Coltello Pescara vecchia Polizia

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