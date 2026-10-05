Inizia la settimana decisiva della Nuova Pescara

La settimana politica all’Emiciclo si apre oggi, lunedì 5 ottobre 2026, con la seduta straordinaria della Prima Commissione consiliare “Bilancio, Affari Generali e Istituzionali”. I lavori inizieranno alle 10.30 e avranno al centro il progetto di legge n. 159/2026, dedicato al principio della leale collaborazione tra Regione e Stato.

Il provvedimento punta a dare attuazione agli impegni assunti dal presidente della Giunta regionale nell’ambito dell’esame governativo delle leggi regionali. L’obiettivo è recepire le indicazioni delle amministrazioni statali competenti e garantire l’allineamento dell’ordinamento regionale ai principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale, ai parametri costituzionali e agli obblighi derivanti dall’ordinamento europeo.

Particolare attenzione sarà dedicata all’emendamento n. 13, che propone di modificare alcuni passaggi della legge istitutiva del nuovo Comune di Pescara. Un passaggio che potrebbe avere ricadute sul percorso verso la fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore e che rende la seduta odierna uno degli appuntamenti più rilevanti dell’iter politico e istituzionale.

In audizione saranno ascoltati il responsabile dell’Ufficio di Fusione per Nuova Pescara, il dirigente del Servizio legislativo, qualità della legislazione e studi del Consiglio regionale e il dirigente del Servizio Riforme istituzionali e territoriali della Giunta regionale.

La Commissione ascolterà inoltre il presidente del Comitato Montesilvano per Nuova Pescara, il presidente del Comitato Spoltore per la Nuova Pescara, un rappresentante dell’associazione “La Grande Pescara” e il presidente dell’associazione Radicali Abruzzo.

Nel corso della seduta sono previste anche audizioni sulle modifiche alla normativa regionale relativa alle aree idonee per l’installazione di impianti fotovoltaici. Interverranno il consigliere regionale Nicola Campitelli e il direttore del Dipartimento regionale Territorio e Ambiente.

Spazio, infine, agli emendamenti n. 14, 15 e 16 e al subemendamento n. 1, tutti dedicati a questioni legate alla sanità regionale. Saranno ascoltati l’assessore regionale alla Salute, Famiglia e Pari Opportunità e il direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo.

La seduta di oggi rappresenta dunque un passaggio importante per il futuro assetto istituzionale dell’area metropolitana pescarese. Al centro del confronto ci saranno tempi, modalità e contenuti del percorso verso la Nuova Pescara, in una fase che si annuncia decisiva per il prosieguo dell’iter.

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