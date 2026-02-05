Frase del giorno

05 Feb, 2026
  1. Home
  2. Politica
  3. Nuova Pescara: dopo Spoltore arriva lo 'stop' di Montesilvano

Nuova Pescara: dopo Spoltore arriva lo 'stop' di Montesilvano

Lunedì prossimo consiglio comunale straordinario per fermare la procedura di fusione e indire un referendum cittadino

Nuova Pescara: dopo Spoltore arriva lo 'stop' di Montesilvano

A dieci mesi dal via libera si complica il futuro della nuova Pescara, la città metropolitana che dovrebbe nascere dall'unione dei comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore a partire dal primo gennaio 2027. Dopo Spoltore, che ha votato la scorsa settimana un documento da inviare alla Regione Abruzzo con lo scopo di emendare la legge regionale n.13/2023 istitutiva del nuovo Comune di Pescara, lunedì prossimo tocca al Consiglio comunale di Montesilvano fare altrettanto. Tra l'altro sia il comune di Spoltore che quello di Montesilvano intendono invocare lo statuto e indire un nuovo referendum cittadino per sottoporre di nuovo il quesito della fusione: favorevoli o contrari. Nel primo caso servirà raccogliere mille firme, nel secondo un po' di più ovvero con la richiesta di un terzo dei consiglieri eletti. Dunque, parliamo di obiettivi facilmente raggiungibili e che consentirebbero l'inserimento del quesito tra quelli proposti, il prossimo 22 e 23 marzo, per la modifica costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati e per l'elezione dei membri del consiglio superiore della magistratura (il cosiddetto "referendum sulla giustizia"). A complicare la situazione un articolo contenente informazioni errate sui fondi a disposizione del processo di fusione, 105 milioni, che ha agitato non poco la politica regionale e nazionale, con tanto di dichiarazioni al vetriolo da parte di alcuni "big". Sullo sfondo ci sono tensioni legate alle imminenti consultazioni pescaresi e referendarie ma soprattuto il destino di alcune "poltrone" pesanti. Che succederà? Ovviamente proveremo a raccontare quanto sta accadendo per tenere aggiornati i nostri lettori tenendo bene a mente che la politica è l'arte di rendere possibile ciò che è impossibile.

 

 

Tags: Nuova Pescara fusione referendum cittadino montesilvano spoltore

Vedi anche

Nuova Pescara, Croce: “Convintissimo dei vantaggi della fusione”
Politica

Nuova Pescara, Croce: “Convintissimo dei vantaggi della fusione”

02 Gen, 2025
Spoltore contro la fusione: “La Nuova Pescara non porta benefici”
Politica

Spoltore contro la fusione: “La Nuova Pescara non porta benefici”

11 Apr, 2024
Poltronificio Nuova Pescara. Beffati i cittadini del referendum
Politica

Poltronificio Nuova Pescara. Beffati i cittadini del referendum

20 Set, 2023
Nuova Pescara, alle 17 l' Assemblea Congiunta delle tre citta'
Politica

Nuova Pescara, alle 17 l' Assemblea Congiunta delle tre citta'

19 Set, 2019
Nuova Pescara: in arrivo 110 milioni col Decreto Crescita o un bluff elettorale?
Politica

Nuova Pescara: in arrivo 110 milioni col Decreto Crescita o un bluff elettorale?

21 Mag, 2019
Nuova Pescara: 89 milioni per favorire fusione Pescara-Montesilvano-Spoltore
Politica

Nuova Pescara: 89 milioni per favorire fusione Pescara-Montesilvano-Spoltore

12 Dic, 2017
Nuova Pescara: entro gennaio 2019 avverrà la fusione con Montesilvano e Spoltore
Politica

Nuova Pescara: entro gennaio 2019 avverrà la fusione con Montesilvano e Spoltore

01 Ago, 2016
La proposta di legge sulla Nuova Pescara approda in Consiglio regionale
Politica

La proposta di legge sulla Nuova Pescara approda in Consiglio regionale

19 Nov, 2015
Nuova Pescara, Confindustria in pressing su Spoltore-Montesilvano-Pescara
Politica

Nuova Pescara, Confindustria in pressing su Spoltore-Montesilvano-Pescara

07 Lug, 2015

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661