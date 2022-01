Incontro con l'autore Lupus - la leggenda dei lupi mannari

Domani, sabato 15 gennaio alle 17,30 a Villa Raspa, ci sarà un incontro con Ugo Ferro, autore del libro 'Lupus - La leggenda dei lupi mannari'. Una chiacchierata dove lo scrittore racconterà com'è nata l'idea e risponderà alle vostre domande. L'evento sarà moderato da Gabriella Di Crescenzio e si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti contagio in vigore, presso Tolarian Academy in via Bari 30.

La trama

I lupussiani avevano l’abitudine di organizzare feste dove ognuno portava qualcosa da mangiare e da bere, si raccontavano le barzellette, si ballava e cantava fino a notte fonda. I bambini giocavano, gli anziani accompagnavano le cene con i loro racconti del passato, illuminati dalle stelle sparse nell’enorme manto di cielo blu scuro. Erano momenti di assoluta spensieratezza. Tutti si sentivano liberi. Tutti erano liberi. Dopo una serata di divertimento sfrenato, apparentemente una come tante altre, accadde però qualcosa che avrebbe sconvolto quella bellissima atmosfera. Hugo, questo era il nome del capo villaggio, mentre tornava a casa leggermente barcollante per il buon vino assaporato alla festa, fu costretto a fermarsi per il palesarsi di una scena orripilante: il contadino coltivatore di pomodori giaceva a terra in un lago di sangue. Quello che restava del suo cappello di paglia era un ammasso di fili sparsi qua e là.