Black out a Pescara, Francavilla e Villa Raspa

Due squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Pescara sono al lavoro nella zona Sud della città per un incendio che ha interessato un trasformatore per la distribuzione dell’energia elettrica in via Tirino. I pompieri hanno estinto le fiamme e sono tutt’ora al lavoro per la messa in sicurezza del sito ma, al momento in cui scriviamo, mezza città di Pescara, Francavilla al Mare e Spoltore (Villa Raspa) sono senza energia elettrica. Un disagio che sta costando carissimo a migliaia cittadini ed esercenti dell’area che sono in ‘black out’.

I tecnici di E-Distribuzione sono al lavoro col telecontrollo per ripristinare la situazione.

++++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO ++++