Il ruolo della donna nell'ebraismo. Se ne parla oggi a Villa Raspa di Spoltore

Appuntamento al Parco don Alberto Mambella di Villa Raspa in occasione della Festa della donna per l’Associazione Un ponte per Anne Frank. L’evento è organizzato in collaborazione con la rivista geopolitica La Zanzara Oggi. Questa mattina alle 11 ci sarà la visione del film ‘La Regina Ester’, storia basata sul personaggio della Bibbia ebraica. In ebraico Ester significa “io mi nasconderò”. Infatti Ester nasconde la sua vera identità di ebrea, per rivelarla al momento opportuno, quando si tratta di salvare gli Ebrei dalla strage fatta ordinare da Aman. La sua storia è raccontata nel libro di Ester ed è celebrata, secondo la religione ebraica, nella festa di Purim. Alle 14.30 la professoressa Miriam Jaskierowicz Arman parlerà del ruolo della donna nell’ebraismo. Infine alle 16.30 ci sarà la presentazione del libro ‘Le donne e la Guerra’ con il professor Antimo Marandola. Per informazioni: 320 1151290