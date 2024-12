Nel ricordo di Matteo Serra: una donazione che scalda il cuore per la Terapia Intensiva Pediatrica

L’Associazione ASD M.O.S. , nata in memoria di Matteo Ovidio Serra , giovane diciottenne scomparso prematuramente a causa di un incidente stradale nel 2021, ha donato un carrello per la visita medica e cinque televisori con supporto alla Terapia Intensiva Pediatrica dell’Ospedale di Pescara , facente parte della Unità Operativa Complessa Terapia Intensiva e Anestesiologia diretta dalla Dottoressa Rosamaria Zocaro.

Matteo, calciatore promettente del Pineto Calcio, ha lasciato un’impronta indelebile nella comunità, non solo per il suo talento sportivo, ma anche per il gesto di altruismo compiuto dai suoi genitori nel momento della tragedia, donando le sue cornee e regalando la vista a un giovane dell’Aquila.