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In Abruzzo parte la campagna antinfluenzale

A disposizione 331mila dosi e per la prima volta i vaccini arrivano nelle Case della Comunità

In Abruzzo parte la campagna antinfluenzale

Prenderà il via venerdì 16 ottobre in tutte le Asl abruzzesi la campagna vaccinale antinfluenzale. Ad annunciarlo è l'Assessorato alla Sanità della Regione Abruzzo, che per la stagione 2026 ha acquistato 331mila dosi di vaccino, distribuite sul territorio in base alle esigenze delle singole aziende sanitarie.

Nel dettaglio, alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila sono destinate 77.800 dosi, alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti 99.800, alla Asl di Pescara 83.600 e alla Asl di Teramo 69.900.

I vaccini saranno somministrati negli ambulatori dei Servizi di igiene, epidemiologia e sanità pubblica delle Asl (Siesp), negli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, oltre che nelle farmacie che hanno aderito alla campagna. La novità di quest'anno riguarda i pazienti cronici o fragili, che per la prima volta potranno ricevere la vaccinazione anche nelle Case della Comunità, i presidi territoriali pensati per avvicinare l'assistenza ai cittadini.

La vaccinazione è gratuita e raccomandata per diverse fasce di popolazione: chi ha compiuto o ha più di 60 anni, i bambini dai 6 mesi ai 6 anni, le donne in gravidanza, i soggetti affetti da patologie croniche o a rischio di complicanze e alcune categorie professionali particolarmente esposte, come gli operatori sanitari e le forze dell'ordine.

Come ogni anno, ciascuna Asl adotterà un proprio modello organizzativo – con orari, modalità di prenotazione e punti di somministrazione – che i cittadini potranno consultare sui siti aziendali.

Tags: Campagna vaccinale Venerdì Abruzzo Dosi Case di comunità

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