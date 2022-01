Prosegue la campagna vaccinale anti Covid della ASL Pescara. L’azienda sanitaria locale parla di “potenziamento delle attività dei Centri vaccinali anticovid della Asl di Pescara tramite il reclutamento di ulteriore personale e la prossima apertura di un nuovo Hub a Pescara, ad oggi, ad ogni buon conto, l’attività di vaccinazione anticovid svolta ed in corso ha permesso non solo di gestire il target indicato dal Generale Figliuolo, Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e di contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19e per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale, ma ogni giorno di superarlo di gran lunga con picchi di assoluta rilevanza, anche quasi del doppio”.

Si citano solo alcuni esempi recenti: il giorno 7 gennaio 2022 sono state vaccinate 5.429 persone e il 10 gennaio 2022 ne sono state vaccinate 5.187 su un target indicato di 2686.

Dal 1 dicembre 2021 al 10 gennaio 2022 sono state effettuati 103.975 vaccini, di cui 9.100 prime dosi, 8.082 seconde dosi, 86.793 terze dosi, per una media di 3585dosi al dì in 29 giorni lavorativi.

La Asl di Pescara inoltre, al fine di agevolare quanto più possibile i cittadini che necessitano della vaccinazione anticovid, collabora con le Amministrazioni Comunali della Provincia nella realizzazione di numerosi Open Day (giornate di vaccinazioni).

Del mese di dicembre 2021 sono stati organizzati ed effettuati Open Day nei seguenti Comuni: Manoppello, Spoltore (della durata di una settimana), Scafa, Picciano, Pianella, Serramonacesca, Carpineto, Torre dei Passeri, Bolognano, Bussi, Caramanico.

L’8 e il 9 gennaio si sono ripetute due giornate a Manoppello, il 15 gennaio si terrà un nuovo Open Day a Pianella, il 22 gennaio a Cepagatti.

Altri Open Day verranno comunicati.