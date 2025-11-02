Impossibile dire addio al leggendario Giovanni Galeone

Quando si parla di mito o di leggenda, in questa città, è impossibile non pensare a lui: Giovanni Galeone, una delle persone più carismatiche, ironiche, simpatiche e famose che abbiano trascorso anni nel capoluogo adriatico a cui era legatissimo. Giovanni Galeone non c'è più. L'eroe delle mitiche promozioni in Serie A del Pescara Calcio e di altre imprese impossibili come la vittoria a San Siro contro l'Inter di Giovani Trapattoni o il pokerissimo alla Juventus di Maifredi, oltre a tantissimi altri episodi clamorosi extra sportivi, e' morto. Aveva 84 anni . Era ricoverato in ospedale ad Udine per problemi che si trascinava dietro da tempo. Gli volevamo bene, gli volevano bene tutti. Era un uomo speciale che ha lasciato un segno indelebile in questa città. Ciao Gale, anzi arrivederci altrove Grande Mister!