Stadio, Porto, Ponte del Mare: quale tributare alla memoria Giovanni Galeone?

In merito alla grande partecipazione e alla profonda sensibilità che in questi giorni si sono manifestate attorno alla proposta di intitolare lo stadio di Pescara a Giovanni Galeone, recentemente scomparso ad Udine, il Presidente del CONI Abruzzo, Antonello Passacantando, esprime la propria posizione con una proposta di sintesi e valorizzazione condivisa della storia sportiva cittadina.

“Il legame tra Giovanni Galeone e Pescara è qualcosa di profondo e indissolubile, come è emerso in maniera evidente in questi giorni di grande commozione. Galeone non è stato solo un allenatore di straordinaria competenza, ma un simbolo di calcio vero, di passione e di appartenenza. La sua figura ha lasciato un’impronta indelebile nella storia sportiva della città e dell’intero Abruzzo”.

“Al tempo stesso, ritengo importante mantenere vivo anche il nome di Giovanni Cornacchia, atleta e uomo di sport che ha dato lustro a Pescara e all’Abruzzo intero con i suoi successi nell’atletica leggera, rappresentando con orgoglio la nostra regione a livello nazionale e internazionale”.

“Per questo — prosegue Passacantando — la proposta che avanzo è quella di dedicare la parte dello stadio relativa alla pista e alle attività di atletica leggera a Giovanni Cornacchia, come già avviene oggi, mentre intitolare la parte calcistica, ovvero il campo di gioco, a Giovanni Galeone. In questo modo, due grandi figure che hanno scritto pagine importanti dello sport biancazzurro continuerebbero idealmente a condividere lo stesso spazio, come fecero nella vita professionale, quando Cornacchia curò la preparazione atletica del Pescara allenato proprio da Galeone”.

“Sarebbe un gesto di grande equilibrio e sensibilità — conclude il Presidente del CONI Abruzzo — capace di unire due storie straordinarie che rappresentano, ciascuna nel proprio ambito, l’eccellenza sportiva della nostra terra”.

Le alternative proposte sono quella del porto turistico "Marina" di Pescara oppure del Ponte sul Mare. Ora resta da capire cosa verrà scelto dalla politica pescarese impegnata in quest'ardua decisione.