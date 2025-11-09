Frase del giorno

09 Nov, 2025
  1. Home
  2. Attualità
  3. Stadio, Porto, Ponte del Mare: quale tributare alla memoria...

Stadio, Porto, Ponte del Mare: quale tributare alla memoria Giovanni Galeone?

Nel dibattito interviene anche il Presidente del CONI Abruzzo, Antonello Passacantando, interviene sul dibattito per l’intitolazione dell'Adriatico di Pescara

Stadio, Porto, Ponte del Mare: quale tributare alla memoria Giovanni Galeone?

In merito alla grande partecipazione e alla profonda sensibilità che in questi giorni si sono manifestate attorno alla proposta di intitolare lo stadio di Pescara a Giovanni Galeone, recentemente scomparso ad Udine, il Presidente del CONI Abruzzo, Antonello Passacantando, esprime la propria posizione con una proposta di sintesi e valorizzazione condivisa della storia sportiva cittadina.

Il legame tra Giovanni Galeone e Pescara è qualcosa di profondo e indissolubile, come è emerso in maniera evidente in questi giorni di grande commozione. Galeone non è stato solo un allenatore di straordinaria competenza, ma un simbolo di calcio vero, di passione e di appartenenza. La sua figura ha lasciato un’impronta indelebile nella storia sportiva della città e dell’intero Abruzzo.

Al tempo stesso, ritengo importante mantenere vivo anche il nome di Giovanni Cornacchia, atleta e uomo di sport che ha dato lustro a Pescara e all’Abruzzo intero con i suoi successi nell’atletica leggera, rappresentando con orgoglio la nostra regione a livello nazionale e internazionale.

Per questo — prosegue Passacantandola proposta che avanzo è quella di dedicare la parte dello stadio relativa alla pista e alle attività di atletica leggera a Giovanni Cornacchia, come già avviene oggi, mentre intitolare la parte calcistica, ovvero il campo di gioco, a Giovanni Galeone. In questo modo, due grandi figure che hanno scritto pagine importanti dello sport biancazzurro continuerebbero idealmente a condividere lo stesso spazio, come fecero nella vita professionale, quando Cornacchia curò la preparazione atletica del Pescara allenato proprio da Galeone.

Sarebbe un gesto di grande equilibrio e sensibilità — conclude il Presidente del CONI Abruzzocapace di unire due storie straordinarie che rappresentano, ciascuna nel proprio ambito, l’eccellenza sportiva della nostra terra.

Le alternative proposte sono quella del porto turistico "Marina" di Pescara oppure del Ponte sul Mare. Ora resta da capire cosa verrà scelto dalla politica pescarese impegnata in quest'ardua decisione.

 

 

 

Tags: stadio giovanni galeone Cornacchia Intitolazione

Vedi anche

Mercoledì lutto cittadino a Pescara per commemorare Galeone
Attualità

Mercoledì lutto cittadino a Pescara per commemorare Galeone

03 Nov, 2025
“Sono certo che Pescara saprà ricordarlo degnamente“
Attualità

“Sono certo che Pescara saprà ricordarlo degnamente“

02 Nov, 2025
Impossibile dire addio al leggendario Giovanni Galeone
Cronaca

Impossibile dire addio al leggendario Giovanni Galeone

02 Nov, 2025
Presentato il progetto del Nuovo Stadio di Pescara e della Cittadella dello Sport
Attualità

Presentato il progetto del Nuovo Stadio di Pescara e della Cittadella dello Sport

13 Giu, 2017
Delfino Stadium: c'è il progetto di ristrutturazione dello Stadio Adriatico "G. Cornacchia"
Sport

Delfino Stadium: c'è il progetto di ristrutturazione dello Stadio Adriatico "G. Cornacchia"

07 Nov, 2016
Tra qualche ora 'big match' tra Pescara e Cagliari dei tanti ex
Sport

Tra qualche ora 'big match' tra Pescara e Cagliari dei tanti ex

03 Ott, 2015
Galeone visita i detenuti
Persone

Galeone visita i detenuti

04 Gen, 2013
Pescara-Lazio è da sold out
Sport

Pescara-Lazio è da sold out

01 Ott, 2012
Virtus al match della verità
Sport

Virtus al match della verità

29 Set, 2012

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2025 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661