Mercoledì lutto cittadino a Pescara per commemorare Galeone

Sui social il dolore e il ricordo dell’uomo, prima che dell’allenatore, Giovanni Galeone e’ evidente. Tanti tifosi chiedono di dedicargli lo Stadio Adriatico che, però, è stato recentemente omaggio per la memoria del grande sportivo pescarese che fu Giovanni Cornacchia. Altri, invece, stanno pensando addirittura al Porto “Marina “ di Pescara, visto il grande amore che Galeone aveva per la vela e la pesca. Non sono chiari, infine, dove verranno svolti i funerali dell’ottantaquattenne scomparso domenica, 2 novembre 2025, se ad Udine oppure in città a Pescara come molti vorrebbero. Di sicuro verrà osservato il giorno del lutto cittadino come forma di rispetto ‘ufficiale’ per le emozioni forti e l’amore reciproco che ci legavano al Profeta, nato a Napoli residente a Udine ma pescarese tra i pescaresi.

****AGGIORNAMENTO****

Mercoledì a Pescara sarà giornata di lutto cittadino in concomitanza del funerale di Giovanni Galeone che si terrà alle 15.30 nel Duomo di Udine.