Frase del giorno

03 Nov, 2025
  1. Home
  2. Attualità
  3. Mercoledì lutto cittadino a Pescara per commemorare Galeone

Mercoledì lutto cittadino a Pescara per commemorare Galeone

Non è chiaro dove si svolgeranno i funerali, se in città o ad Udine. Intanto sui social c’è chi chiede di dedicargli lo stadio o il porto turistico

Mercoledì lutto cittadino a Pescara per commemorare Galeone

Sui social il dolore e il ricordo dell’uomo, prima che dell’allenatore, Giovanni Galeone e’ evidente. Tanti tifosi chiedono di dedicargli lo Stadio Adriatico che, però, è stato recentemente omaggio per la memoria del grande sportivo pescarese che fu Giovanni Cornacchia. Altri, invece, stanno pensando addirittura al Porto “Marina “ di Pescara, visto il grande amore che Galeone aveva per la vela e la pesca. Non sono chiari, infine, dove verranno svolti i funerali dell’ottantaquattenne scomparso domenica, 2 novembre 2025, se ad Udine oppure in città a Pescara come molti vorrebbero. Di sicuro verrà osservato il giorno del lutto cittadino come forma di rispetto ‘ufficiale’ per le emozioni forti e l’amore reciproco che ci legavano al Profeta, nato a Napoli residente a Udine ma pescarese tra i pescaresi.

****AGGIORNAMENTO****

Mercoledì a Pescara sarà giornata di lutto cittadino in concomitanza del funerale di Giovanni Galeone che si terrà alle 15.30 nel Duomo di Udine.

Tags: Giovanni galeone Funerali porto stadio ultime notizie

Vedi anche

“Sono certo che Pescara saprà ricordarlo degnamente“
Attualità

“Sono certo che Pescara saprà ricordarlo degnamente“

02 Nov, 2025
Impossibile dire addio al leggendario Giovanni Galeone
Cronaca

Impossibile dire addio al leggendario Giovanni Galeone

02 Nov, 2025
Allo stadio con un fumogeno, denunciato e colpito da Daspo
Cronaca

Allo stadio con un fumogeno, denunciato e colpito da Daspo

07 Ago, 2025
Assaltato portavalori a San Giovanni Teatino
Cronaca

Assaltato portavalori a San Giovanni Teatino

13 Dic, 2024
Sabato pomeriggio (15:30) a Villa Raspa i funerali del ventottenne Ale Neri
Cronaca

Sabato pomeriggio (15:30) a Villa Raspa i funerali del ventottenne Ale Neri

13 Mar, 2018
Nuovo Stadio e Nuova Pescara, intervista al professor Stefano Civitarese
Attualità

Nuovo Stadio e Nuova Pescara, intervista al professor Stefano Civitarese

07 Ott, 2017
Presentato il progetto del Nuovo Stadio di Pescara e della Cittadella dello Sport
Attualità

Presentato il progetto del Nuovo Stadio di Pescara e della Cittadella dello Sport

13 Giu, 2017
Funerali di Massimo Cardone
Persone

Funerali di Massimo Cardone

29 Mar, 2013
Galeone visita i detenuti
Persone

Galeone visita i detenuti

04 Gen, 2013

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2025 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661