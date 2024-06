Il nuovo consiglio comunale di Pescara 2024-2027

Il nuovo consiglio comunale di Pescara sarà composto da trentadue consiglieri che resteranno in carica, salvo sorprese, per i prossimi due anni e mezzo. Al centrodestra vincitore delle elezioni andranno 20 seggi: 8 a Fratelli d’Italia, 7 a Forza Italia, 2 alla Lega, 2 a Pescara Futura, 1 Masci Sindaco per Pescara Unica. L’opposizione divisa in due gruppi avrà 10 seggi: cinque al Pd, 1 alla lista civica Carlo Costantini Sindaco di Pescara, 1 Alleanza Verdi e Sinistra, 1 Movimento 5 Stelle, 1 a Pettinari Sindaco e 1 Cittadini per Pescara. Nessun consigliere per la lista di Gianluca Fusilli che ha preso troppi pochi voti. Ovviamente della principale assemblea pubblica del capoluogo Adriatico faranno parte sia il sindaco Carlo Masci che lo sfidante Carlo Costantini. A breve i nomi di chi ce l’ha fatta e chi no.

CONSIGLIO COMUNALE PESCARA 2024-2027:

- Sindaco: Carlo Masci 31535 voti - 50,95 %

Maggioranza:

- Fratelli D'Italia - 8 seggi (10713 voti - 18,01 %):

1) ORTA CRISTIAN - 1141 preferenze

2) CREMONESE ALFREDO - 870 preferenze

3) SANTILLI GIOVANNI - 837 preferenze

4) CAROTA ROBERTO - 712 preferenze

5) PASTORE MASSIMO - 703 preferenze

6) ZAMPARELLI ZAIRA - 697 preferenze

7) MAZZIOLI LORIS - 528 preferenze

8) D'ANGELO GIUSEPPINA - 516 preferenze

- Forza Italia PPE - 7 seggi (10644 voti - 17,9 %):

1) PIGNOLI MASSIMILIANO - 1052 preferenze

2) ANTONELLI MARCELLO - 890 preferenze

3) TOPPETTI VALERIA - 822 preferenze

4) CAROTA MARIA RITA - 814 preferenze

5) CROCE CLAUDIO - 799 preferenze

6) SECCIA EUGENIO - 797 preferenze

7) RENZETTI ROBERTO - 740 preferenze

- Lega Salvini Abruzzo - 2 seggi (3927 voti - 6,60 %):

1) SULPIZIO ADELCHI - 669 preferenze

2) MONTOPOLINO MARIA LUIGIA - 661 preferenze

- Pescara Futura - 2 seggi (3552 voti - 5,97 %):

1) ALBORE MASCIA LUIGI DETTO ARBORE - 642 preferenze

2) SCURTI ADAMO - 427 preferenze

- Masci Sindaco Per Pescara Unica - 1 seggio (2604 voti - 4,38 %):

1) AQUILIO STEFANO - 175 preferenze

- Unione di Centro - UdC - 0 seggi (196 voti - 0,33 %)

Minoranza:

- Candidati sindaci sconfitti eletti consiglieri:

1) COSTANTINI CARLO - 21192 voti - 34,24 %

2) PETTINARI DOMENICO - 8096 voti - 13,08 %

- Candidato sindaco sconfitto non eletto:

1) FUSILLI GIANLUCA - 1070 voti - 1,73 %

- Partito Democratico - 5 seggi ( 10962 voti - 18,43 %)

1) DI IACOVO GIOVANNI - 1101 preferenze

2) GIAMPIETRO PIERO - 1072 preferenze

3) PAGNANELLI FRANCESCO - 931 preferenze

4) DI STEFANO MICHELA - 657 preferenze

5) PRESUTTI MARCO - 611 preferenze

- Carlo Costantini Sindaco di Pescara - 1 seggio (3530 voti - 5,94 %)

1) DI MATTEO BARTOLOMEO DONATO detto DONATO - 548 preferenze

- Alleanza Verdi e Sinistra - Radici in Comune - 1 seggio (3073 voti - 5,17 %)

1) BARBA SIMONA detta LE PINE - 397 prefenze

- Movimento 5 Stelle 2050 - 1 seggio (2348 voti - 3,95 %)

1) SOLA PAOLO - 258 prefenze

- Faremo Grande Pescara - 0 seggi (373 voti - 0,63 %)

- Pettinari Sindaco - 2 seggi (5549 voti - 9,33 %)

1) DI PILLO MASSIMILIANO - 319 preferenze

2) D'AMICO STEFANIA - 202 preferenze

- Cittadini per Pescara - 0 seggi (1106 voti - 1,86 %)

- Stati Uniti d'Europa - 0 seggi (894 voti - 1,5 %)