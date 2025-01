Pettinari contrattacca: “In Consiglio solo contro tutti”

“Non avrei mai voluto alimentare uno scontro con una componente del centro sinistra che non è stata minimamente tirata in ballo in questo dibattito che ricordiamolo, parte da un attacco che la mia forza politica ha mosso, a ragione, contro il centro destra per aver convocato, nella prima fase, mini consigli per la sessione bilancio al posto di consigli ad oltranza. E diciamola tutta, il nostro attacco al centro destra era anche contro i nostri interessi perché a tutti farebbe comodo fare più consigli per raggiungere prima il tetto massimo dei gettoni, ma noi non abbiamo voluto tacere verso una “pacchia” che avrebbe potuto giovare anche a noi. Forse qualcuno si è’ agitato tanto perchè questa cosa andava avanti da decenni e andava bene a tutti ? E come mai dopo il nostro duro attacco al centro destra ora le cose sono cambiate ed i consigli vengono convocati ad oltranza? Forse perché avevamo ragione? È’ davvero assurdo che ad un nostro attacco al centro destra risponde un partito del centro sinistra attaccando noi, difendendo di fatto l’operato del centro destra, questo sì, e’ un dato allarmante. Ma per quale ragione, un partito del centro sinistra, senza ricevere un attacco dalla nostra forza politica, si intromette in uno scontro tra noi e il centrodestra iniziando così la serie di attacchi e di polemiche con il nostro gruppo? Ognuno si faccia la propria idea , non serve aggiungere altro su questo punto e su chi sta davvero aiutando il centro destra. Il partito di centro sinistra si spinge ad offese, queste si, nei nostri confronti parlando addirittura di “arte del mistificare la realtà“ riferendosi alla mia persona. L’unica realtà incontrovertibile che anche i bambini possono capire e’ che la sessione bilancio è unica e si compone di due documenti strategici (Bilancio e Dup ) e bloccare una sessione bilancio significa presentare emendamenti relativi alla sessione stessa, unica si ripete, e

la nostra forza, come abbiamo sempre sostenuto, ha presentato un totale di 3500 emendamenti nella sessione bilancio a fronte dei 1400 totali riferiti all'intera sessione bilancio presentati dalle forze del centro sinistra. Questi sono i dati oggettivi, tutto il resto sono chiacchiere e tentativi miseri di spostare l’attenzione. Il totale degli emendamenti presentati alla sessione bilancio fanno la differenza e dimostrano la forza numerica atta a bloccare eventuali storture della maggioranza non gli emendamenti parziali relativi ai singoli documenti. Anche un bambino capirebbe che conta il totale degli emendamenti presentati, mai avrei voluto scendere a questi tecnicismi verso chi, non tirato in ballo, si e’messo in mezzo ad una polemica che riguardava solo noi e il centro destra difendendone nei fatti l’operato. Per quanto riguarda i miei due gruppi consiliari portati in consiglio, frutto della mia alta percentuale circa il 14% e delle mie due liste in appoggio spiace far presente, a chi ha preso poco più del 3%, che un candidato Sindaco che ha raccolto tanti voti, ha il diritto ma ancor di più il dovere di portarsi in consiglio le sue forze politiche civiche per avere più forza, perché la legge lo consente e perché le forze civiche in appoggio ad un sindaco devono poter vivere politicamente ed operare anche in Consiglio comunale, non scomparire come forse vorrebbe qualcuno . Capisco che per chi ha rischiato di non vedere nemmeno rappresentato il suo partito in consiglio dia fastidio vedere che il sottoscritto, solo contro tutti, e’ riuscito a portarne addirittura due di movimenti civici in Consiglio ma tant’è, questi sono i risultati elettorali. Per ultima cosa apprendo con favore che si dice che con personaggi come noi non c’è modo di collaborare nel mentre lo stesso centro sinistra non faaltro che corteggiarci per un eventuale appoggio elettorale. Siamo così convinti e decisi che mai si potrà collaborare con questo centro sinistra che da ora in poi ci aspettiamo che più nessuno ci venga a chiedere la nostra “mano” e invitiamo lo stesso centro sinistra a smetterla di offenderci da una parte e cercarci dall’altra. Devono smetterla di contattarci perché noi siamo stati , siamo e saremo un’altra cosa. E ricordiamo anche che questo è lo stesso centro sinistra che, tra le altre cose, ci ha chiesto un avvocato a supporto del riconteggio dei voti e al quale abbiamo offerto anche questo aiuto legale per chi non lo sapesse”.

Queste le parole di Domenico Pettinari, Presidente Movimento Politico “Pettinari per l’Abruzzo”