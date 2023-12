Fratelli d’Italia candida Pescara e Montesilvano ma dimentica Spoltore

Come riporta il quotidiano online www.spoltorenotizie.it il partito della Premier Giorgia Meloni ha ufficializzato le liste contenenti i nomi dei candidati per le prossime elezioni regionali del 10 marzo 2024. Nelle liste di Fratelli d’Italia figurano politici pescaresi e montesilvanesi, ma non ci sono esponenti rappresentativi del territorio di Spoltore e questo, almeno nell’ottica della Nuova Pescara ovvero del nuovo soggetto amministrativo che nascerà dalla fusione dei tre comuni, rappresenta un’anomalia oppure più semplicemente una scelta di opportunità politica. Probabilmente, infatti, il senatore e segretario regionale, Etelwardo Sigismondi ha concordato insieme ai fedelissimi quali personaggi possono dare il miglior contributo al successo elettorale del partito e tra questi non c’è spazio per i politici della terza città più grande della provincia di Pescara, Spoltore con i suoi 19mila residenti.

Ecco i nomi dei candidati. Provincia di Chieti: Paolo Bomba, Nicola Campitelli, Carla Di Biase, Tiziana Magnacca, Francesco Prospero, Antonio Tavani, Franco Vanni e Carla Zinni. Provincia de L’Aquila: Antonella Buffone, Tiziana Del Beato, Alessandro Piccinini, Mario Quaglieri, Maria Assunta Rossi, Vincenzo Uzzeo e Massimo Verrecchia. Provincia di Pescara: Deborah Comardi, Pasquale Cordoma, Alfredo Cremonese, Leonardo D’Addazio, Luca De Renzis, Manuela Di Fiore e Lucia Travaglini. Provincia di Teramo: Marco Cipolletti, Laura D’Ambrosio, Umberto D’Annuntiis, Diego Di Bonaventura, Emanuela Di Francesco, Paolo Gatti e Marilena Rossi.