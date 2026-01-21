Il nervosismo tradisce il pusher

Non sono passati inosservati agli agenti del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara e della Squadra delle Volanti della Questura di Teramo due ragazzi all’interno di un SUV posteggiato in viale Bovio a Teramo.

Era tarda serata di lunedì quando gli operatori della Polizia di Stato impegnati nell’attività di controllo del territorio hanno dato il via ad un controllo, conclusosi con l’arresto di un 21enne italiano e il sequestro di un’ingente quantità di droga.

Ad attirare l’attenzione dei poliziotti è stata la presenza dell’auto ferma in sosta in un’area buia, con due giovani a bordo intenti a confabulare.

L’eccessiva agitazione dei due ragazzi – entrambi poco più che ventenni e già noti alle forze dell’ordine per reati specifici – ha subito insospettito gli agenti.

Sebbene un primo controllo avesse portato al rinvenimento di una piccola dose di hashish nella tasca di uno dei giovani, è stato il loro atteggiamento agitato a suggerire che ci fosse dell'altro.

La Polizia ha così deciso di estendere la perquisizione alle abitazioni, trasformando un normale controllo di routine in una vera e propria operazione antidroga.

L'intuizione degli operatori ha trovato conferma tra le mura domestiche del 21enne, dove sono stati rinvenuti tre panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 245 grammi.

Un quantitativo pronto per essere tagliato e immesso nelle piazze di spaccio della città, che avrebbe fruttato un ingente guadagno illecito.

Per il ventunenne è scattato immediatamente l’arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio ex art. 73 D.P.R. 309/90.