Baby pusher scoperto con 600 grammi di fumo e cash

I Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Teramo hanno arrestato un 16enne, italiano, resosi responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il minore, secondo quanto appreso, si sarebbe rifornito di un cospicuo quantitativo di hashish da vendere, sul mercato locale, ai suoi coetanei. I Carabinieri lo hanno rintracciato in un parco isolato della città capoluogo di provincia. Agitato, all’atto del controllo, i militari hanno sottoposto il 16enne a perquisizione personale trovandolo in possesso di 580 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisa in 5 panetti da 100 grammi e 30 dosi preconfezionate, più denaro contante per un totale di 3 mila 580 euro in banconote di piccolo taglio, 3 bilancini di precisione, materiale utile al confezionamento della droga e 2 cellulari. In particolare, sul minore è stato rinvenuto un panetto di hashish da 100 grammi mentre la restante droga, le banconote e l’altro materiale sequestrato sono stati trovati in un borsello che il minore ha nascosto poco distante da sé.