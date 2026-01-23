Pusher incastrato con l'app della polizia

Ancora una volta sono state le segnalazioni dei cittadini nell’app Youpol a fare la differenza e a portare all’arresto di un uomo per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Come è noto, l’app Youpol, scaricabile gratuitamente da App Store e Play Store per smartphone, tablet e computer, consente l’accesso con registrazione utente o in forma anonima e l’invio di messaggi e immagini direttamente alle centrali operative della Questure. L’app Youpol non sostituisce il numero di emergenza, ma rappresenta una modalità “smart” di contatto con la Polizia di Stato.

Ieri, nel corso di uno specifico servizio finalizzato a verificare quanto indicato dalla cittadinanza nell’app Youpol, in cui era stata segnalata nella zona un’autovettura sospetta, i poliziotti della Squadra Mobile di Teramo hanno arrestato in flagranza un ragazzo albanese di 20 anni per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il predetto è stato agganciato e fermato a Bellante sulla SS80. Appena bloccato dagli equipaggi della Squadra Mobile, l’uomo ha mostrato da subito un eccessivo nervosismo e ha tentato di disfarsi di un guanto in lattice con dentro 20 dosi di cocaina, che era appoggiato sul sedile lato passeggero dell’auto.

Lo stupefacente diviso in dosi, secondo l’accusa, era pronto per essere ceduto a terzi.

L’uomo è stato collocato nelle camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida che ha disposto il divieto di dimora nella Provincia di Teramo.

La Polizia di Stato ribadisce l’importanza delle segnalazioni dei cittadini sia mediante chiamata al numero di emergenza, in caso sia necessario un intervento nell’immediatezza, sia mediante l’app Youpol, che consente di segnalare comportamenti illeciti anche in forma anonima.