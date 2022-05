Il Teatro dell’Oggetto arriva al Teatrabile

Elisa Di Cristofaro, attrice, regista, formatrice e pedagogista teatrale abruzzese, sarà ospite di Teatrabile - La Casa del Teatro di Via Ficara (Piazza D'Arti, L’Aquila) per un weekend completamente dedicato al Teatro dell’Oggetto e al Teatro di Figura.

Sabato 21 e domenica 22 maggio si parte con il Workshop Intensivo “CON-TATTI. Corpo, Spazio, Oggetti: la tessitura delle relazioni possibili”, un'occasione di ricerca e sperimentazione teatrale che apre lo scenario ad una nuova grammatica della creazione e permette di immergersi nel vasto mondo della drammaturgia degli oggetti. Il workshop è rivolto a tutti coloro che desiderino sviluppare una percezione di sé e del mondo avvalendosi della dimensione immaginativa, creando spazio e riconoscimento ad una forma di espressività libera ed illimitata che permetta alle singole individualità di emergere per tradursi in azione teatrale. La possibilità di mettersi in gioco nell’esplorazione delle relazioni tra corpo, spazio ed oggetti, nonché la capacità di sviluppare una sensibilità tattile intesa come capacità di ricevere ed elaborare gli stimoli, verranno favorite attraverso tre livelli di ricerca costanti nelle varie sessioni di lavoro, individuali e collettive: Sperimentazione - Improvvisazione - Composizione.

Domenica 22, alle ore 18.30, Elisa Di Cristofaro porterà in scena il suo spettacolo di puppet e teatro fisico “Chiquitin Circus”, un circo in miniatura che viaggia per il mondo desideroso di potersi esibire davanti ad un pubblico curioso; una simpatica compagnia di puppet che catapulta lo spettatore in un mondo surreale capace di stuzzicare la sua sensibilità e il piacere di lasciarsi stupire. Una creazione artistica che, nel desiderio di contaminare teatro fisico e teatro di figura, ha portato alla sperimentazione di diverse tecniche di costruzione a manipolazione. La scelta drammaturgica si direziona volutamente su un sogno di bambina che torna a spingere nell’emotività di una donna adulta, la quale decide di realizzarlo ma in forma di miniatura, come se fosse sempre visto con gli occhi di un bambino. Uno spettacolo apparentemente riservato solo ai bambini che colpisce la sensibilità emotiva degli adulti (per questo indicato per un pubblico dai 3 ai 103 anni).

MissTitì, il suo nome in arte, è diplomata al Master in Physical Theatre all’Accademia Teatro Dimitri di Verscio (Svizzera) e specializzata in teatro fisico, di maschera, di figura e dell'oggetto. Rientrata in Abruzzo dopo 23 anni di esperienze formative e professionali fuori dalla sua terra natia, desidera diffondere ciò che, con passione, le piace chiamare “Teatro Silente”. Un approccio metodologico, sia in ambito formativo che creativo, basato principalmente sull’espressività corporea, sull’utilizzo raro ed essenziale della parola, sulla possibilità di stuzzicare la sensibilità dello spettatore attraverso le immagini e l’utilizzo delle relazioni tra corpo, spazio ed oggetti. Una scelta artistica che caratterizza la sua identità poetica e sognatrice, accolta dalla sensibilità del Teatrabile. Le porte de La Casa del Teatro in queste due giornate si aprono al mondo creando una duplice occasione di condivisione e scambio, accogliendo sia coloro che desiderano immergersi in un percorso formativo che gli spettatori curiosi di lasciarsi trasportare da un tocco di magia.

(Per maggiori informazioni sull’artista visitare il sito www.elisadicristofaro.com - Per Info e Prenotazioni Workshop +39 3396086664 - Per Prenotazioni Spettacolo +39 3471626712)