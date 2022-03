Al Teatro ‘G.Cordova’ di Pescara lo spettacolo di burattini su ‘Tom e Jerry’

Sabato prossimo, 26 marzo, a Pescara si terrà un interessante spettacolo teatrale per bambini. A metterlo in scena presso il Teatro ‘G. Cordova’ di via Bovio é l’associazione culturale ‘L’antico teatro dei burattini d’Abruzzo". Nelle parole del presidente Daniel De Bianchi il racconto di ciò che sarà e accadrà quel pomeriggio: “Si tratta di uno spettacolo di burattini sulla storia di Tom e Jerry. Lo show è molto carino e ovviamente idoneo per i bambini piccoli. Richiederà la partecipazione degli stessi spettatori che devono collaborare attivamente durante tutto lo spettacolo, perciò si divertiranno un mondo”. L’appuntamento é per le ore 16 e ore 17.45 con biglietti un prezzo assolutamente speciale: solamente 6 euro. La manifestazione si svolgerà nell’assoluto rispetto delle normative anti-Covid.