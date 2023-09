La giornalista e scrittrice Edda Migliori presenta il workshop "Dieci passi in cammino"

La giornalista e scrittrice Edda Migliori non smette di stupire e domenica 1 ottobre presenterà a Loreto Aprutino (PE) in collaborazione con l’Associazione Culturale Lucignolo, un interessante workshop di comunicazione esperenziale e sensoriale: “Dieci passi in cammino”.

Un laboratorio, che inizierà la mattina alle ore 10.00 e si protrarrà fino a circa le 17.00, in cui Edda Migliori, dottoressa in Relazioni Pubbliche, affronterà diverse tematiche fornendo ai partecipanti ispirazioni di riflessione e crescita. Il pomeriggio sarà dedicato ad attività relative al rilassamento e ai 5 sensi che forniranno nuovi spunti per l’ascolto di se stessi. Tempo di qualità condiviso all’aperto in un suggestivo giardino, dove

all’ombra della “pinetina della meditazione” avranno luogo le attività sia durante la mattina che nel pomeriggio. Nella frenesia della vita contemporanea, questo laboratorio vuole mettere l’accento sull’importanza di fermarsi e approcciarsi con lentezza a momenti di riflessione e introspezione. Edda Migliori lo fa utilizzando la metafora del cammino, attraverso un percorso ben preciso in cui l’autrice declina il “viaggio” come elemento imprescindibile all’evoluzione di ciascuno, che non solo permette di conoscere una realtà diversa e di aprirsi a nuovi orizzonti, ma anche di capire la storia da cui veniamo, comprenderne i sensi ed i significati. Passo dopo passo la metafora sottesa si dispiega, la strada diventa la vita stessa e cadenza il nostro tempo. “Sono molto felice di portare il primo, di molti altri appuntamenti di questo workshop, nel mio paese di origine. Le radici sono fondamentali per ciascuno di noi e utilizzando in questo laboratorio la metafora del cammino, ho pensato che il luogo migliore per inaugurarlo fosse proprio il mio posto del cuore: il luogo dove la mia strada ha avuto inizio. Un modo per ricordare e omaggiare le mie origini che per me sono tanto importanti-ha dichiarato Edda Migliori- Sono molto felice del feedback che ho avuto nel proporre questo seminario e ringrazio fin da adesso, oltre l’Associazione Culturale Lucignolo, anche coloro che parteciperanno”. Il workshop “Dieci passi in cammino” avrà luogo domenica 1 ottobre 2023 a partire dalle ore 10.00 a Loreto Aprutino (PE) in Via degli Uliveti 24.

La prenotazione è obbligatoria. Per info: 349.5582985