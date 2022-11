Il Delfino vince a Torre del Greco per 3 a 2 con un finale di gara al batticuore

Una partita da incorniciare è quella che ha visto il Pescara uscire vittorioso per 3 a 2 dallo stadio di Torre del Greco a causa della raffica di emozioni negli ultimi minuti della partita. Il Delfino, dopo essere passato in vantaggio al 21esimo del primo tempo, credeva di aver messo in sicuro il risultato quando al 19esimo ha raddoppiato. Ma il finale della gara è proprio da raccontare per le sorprese da batticuore. Nel giro di pochi minuti, al 44esimo prima Cuppone fa autogol e insacca nella porta pescarese, 2 minuti dopo i biancoazzurri segnano ancora con Gyabuaa ed infine dopo altri 2 minuti sono i campani a segnare ma per fortuna a solo una manciata di secondi dalla fine della gara. Archiviata la pratica di Torre del Greco gli occhi del team di Mister Colombo sono puntati a domenica prossima quando allo stadio Adriatico si disputerà un incontro decisivo tra la capolista Catanzaro, vittoriosa ieri contro la Gelbison, ed il Delfino che se riuscirà nell’impresa di battere i calabresi annullerà i tre punti che lo divide dal Catanzaro.

TURRIS: Perina 4; Manzi 6; Boccia 5; Frascatore 6; Contessa 5 (dal 38’ s.t. Ercolano 6,5); Gallo 6; Taugourdeau 6,5 (dal 26’ s.t. Vitiello s.v.); Haoudi 6 (dal 22’ s.t. Acquadro s.v.); Giannone 7; Longo 5,5 (dal 22’ s.t. Maniero s.v.); Leonetti 6,5. A disposizione: Fasolino, Donini, Aquino, Di Nunzio, Ercolano, Ardizzone, Primicile, Invernizzi, Nocerino, Stampete. Allenatore Di Michele.

PESCARA: Sommariva 6; Cancellotti 6,5; Brosco 7,5; Boben 6; Milani 6 (dal 23’ s.t. De Marino s.v.); Aloi 6,5 (dal 15’ s.t. Gyabuaa 6,5); Kraja 6;Mora 7; Cuppone 5,5; Kolaj 6 (dal 15’ s.t. Tupta 6); Vergani 6 (dal 23’ s.t. Lescano s.v.). A disposizione: D’Aniello, Ingrosso, Saccani, Palmiero, Germinario, Crecco, D’Aloia, Delle Monache. Allenatore Colombo.

ARBITRO Saia di Palermo

PRIMO TEMPO

Al 10’ La Turris con Leonetti va in vantaggio ma per l’arbitro fischia un fuorigioco dubbio essendo di Kolaj l’ultimo tocco che rimette in gioco l’ex Vastese .



Al 20’ su calcio d’angolo Boben colpisce di testa ma l’estremo difensore Perina manda in angolo.



Al 21’ Dalla bandierina calcia Aloi e Brosco incorna bene di testa e porta in vantaggio i biancoazzurri.



Al24’ Il Delfino potrebbe raddoppiare, ma su assist di Aloi Vergani da due passi spreca la favorevole occasione.

Al 34′ E’ la volta della Turris di sprecare con Haoudi che tutto solo in area sbaglia clamorosamente.

Al 45’ Termina la prima frazione di gioco con il Pescara in vantaggio sui campani per 1 a 0.

SECONDO TEMPO

Al 19′ Il Delfino raddoppia quando Cuppone si procura un calcio di punizione e Mora quasi dalla bandierina inganna l’incerto Perina e insacca con una traiettoria angolata.

Al 44’ si riapre la gara quando su calcio d’angolo della Turris Cuppone segna un autogol.

Al 46’Tupta prima dà spettacolo e poi serve Gyabuaa che di destro manda all’angolino basso.

Al 48′ Le emozioni non sono finite perché con un destro Acquadro accorcia ancora le distanze, ma la gara è ormai finita quando pochi secondi dopo l’arbitro manda le squadre



negli spogliatoi con il risultato finale di Turris 2 Pescara 3.