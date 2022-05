Il Delfino recupera due reti al Feralpisalò, finisce 3-3

Non si è annoiato chi oggi è venuto allo stadio Cornacchia a vedere la partita tra Pescara e Feralpisalò finita con tanti gol, tre per parte, ed emozioni al cardiopalma. La rete del vantaggio di Memushaj al sesto minuto ha illuso i tifosi pescaresi ma per poco, perchè al 21 esimo la Feralpisalò pareggia. Nella seconda frazione di gioco le emozioni continuano a scorrere a fiumi con i salodiani che si portano prima in vantaggio con un eurogol di Di Molfetta e poi con la doccia fredda del terzo gol Lombardo che porta il risultato provvisorio sul 3 a 1. Quando la tifoseria adriatica si era quasi rassegnata alla cocente sconfitta, il Pescara prima accorcia le distanze con Cernigoi e poi pareggia con Rauti tra le esplosioni di gioia dei tifosi. Il Pescara e la Feralpisalò oggi si sono affrontate a viso aperto disputando una gara ricca di emozioni e di reti. Il confronto di ritorno per i biancoazzurri, non sarà facile perchè sia in caso di sconfitta che di pareggio saranno eliminati. Il Pescara pertanto deve assolutamente vincere, perchè solo in questo caso passerà alla seconda fase nazionale dei Play off.

MARCATORI: Memushaj (P) al 6’, Spagnoli (F) al 21’ p.t.; Di Molfetta (F) al 5’, Legati (F) al 15’, Cernigoi (P) al 18’, Rauti (P) al 28’ s.t.



PESCARA (4-3-2-1) Sorrentino 6; Zappella 6; Illanes 5,5; Ingrosso 5,5, Nzita 5; Pontisso 6 (dal 16’ s.t. De Risio 6), Pompetti 6,5, Memushaj 6,5 (dal 26’ s.t. Diambo 6); Clemenza 6 (dal 26’ s.t. Chiarella 6); Rauti 7,5 (dal 39’ s.t. Delle Monache 7); Ferrari 6 (dal 16’ s.t. Cernigoi 7,5). A disposizione: Iacobucci, Di Gennaro, Rasi, Cancellotti, Veroli, Blanuta, Ierardi. All. Zauri 6,5

FERALPISALO’ (4-3-1-2) De Lucia 6; Bergonzi 6; Legati 6, Bacchetti 6; Corrado 6,5; Hergheligiu 6 (dal 43’ s.t. Corradi s.v.); Carraro 6, Balestrero 6 (dal 40’ s.t. Damonte s.v.); Di Molfetta 8 (dal 26’ s.t. Guidetti 6); Spagnoli 7 (dal 26’ s.t. Miracoli 6); Guerra 6 (dal 40’ s.t. Siligardi s.v.. A disposizione: Liverani, Porro, Salines, Pisano, Farabegoli, Castorani, Khadim). All. Vecchi 6,5.



ARBITRO Carella di Bari 6

Il primo tempo:



Al 6' Su calcio d'angolo da destra Memushaj porta in v antaggio il Pescara con un bel colpo di testa

Al 21' Nzita commette un fallo inutile e sul calcio di punizione successivo la Feralpisalò pareggia con Spagnoli che manda in rete di testa con Sorrentino che non può far nulla.

Al 28′ Brivido per i biancoazzurri. Bergonzi crossa per Spagnoli che di poco manda fuori.



Secondo tempo:



Al 2′ Pontisso con un destro a giro per poco non porta in vantaggio i biancoazzurri, con il suo tiro che viene ribattuto da un difensore a portiere battuto.

Al 5′ Di Molfetta, oggi in gran spolvero, porta in vantaggio i lombardi con un gran destro a giro che s'infila all'incrocio dei pali.

Al 10′ Un tiro di inistro di Pompetti sfiora la porta difesa da De Lucia.

Al 15′ Calcio d’angolo battuto da Di Molfetta per Legati che con un colpo di testa porta in vantaggio il Feralpisalò. Ed è il 3 a 1 per i lombardi.

Al 18 Il Pescara accorcia le distanze con Cernigoi che caparbiamente fa tutto da solo e beffa De Lucia.

Al 29′ Zappella serve Cernigoi che di testa smista per Rauti che tutto solo riporta il Pescara in parità.

Al 48′ il baby Delle Monache, da poco entrato, serve Cernigoi che purtroppo non controlla e così la partita termina 3-3.