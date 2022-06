‘Daspati’ due ultras per i fumogeni di Pescara-Feralpisalò

Brutte notizie per il ‘mondo’ ultras biancazzurro. Il questore Luigi Liguori ha ’daspato’ (il Daspo é il divieto di accesso agli impianti sportivi) due tifosi del Pescara, uno residente in provincia di Pescara e uno in provincia di Chieti, a causa delle condotte tenute durante la partita Pescara-Feralpisalo’, per un anno. I fatti, dunque, risalgono all’incontro valevole quale 3 turno dei Play-Off del campionato nazionale di calcio di serie C ‪2021-2022‬, disputatasi l’ 8 maggio scorso allo stadio Adriatico “G. Cornacchia”, durante il quale i protagonisti di questa storia hanno utilizzato numerosi fumogeni ‘proibiti” subito dopo l’inizio del primo tempo di gioco. Oltre alla segnalazione all’Autorita’ Giudiziaria, servendosi dell’art. 6 della Legge n. 401/89 e successive modifiche ed integrazioni il Questore ha disposto il divieto di accedere a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli altri Stati membri dell’Unione Europea dove si disputeranno le manifestazioni sportive.