Opportunità di lavoro nel pubblico per dottori

La Direzione Regionale INPS Abruzzo comunica che sul Portale “inPA” e sul sito istituzionale INPS è stato pubblicato il bando di concorso pubblico per il reclutamento di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del personale dell’INPS.



I medici, vincitori del concorso, che saranno destinati in Abruzzo sono 28.



La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS e compilando il format di candidatura sul Portale del Reclutamento “inPA”, raggiungibile dalla rete internet all’indirizzo https://www.inpa.gov.it, previa registrazione del candidato sullo stesso Portale.



Maggiori dettagli come, ad esempio, i requisiti di ammissione sono contenute nel Bando pubblicato sia sul Portale del reclutamento “inPA” che sul sito dell’INPS, seguendo il percorso Avvisi, Bandi e Fatturazione – Concorsi.



“Nonostante i posti messi a bando siano numerosi – dichiara il Direttore Regionale INPS Abruzzo Luciano Busacca - la partecipazione, tuttavia, non registra un numero di adesioni adeguate con ciò rendendo più basso il livello di concorrenza tra i partecipanti e, conseguentemente, creando maggiori chances di successo per i candidati che hanno presentato la domanda”.



Il Direttore fa altresì presente che il bando è, allo stato, ancora aperto.