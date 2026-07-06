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Governance Poll, bene Biondi sindaco dell'Aquila

Tra i capoluoghi abruzzesi presenti nella graduatoria figurano anche Pescara e Teramo: Masci e' 41esimo, D'Alberto al 77esimo

Governance Poll, bene Biondi sindaco dell'Aquila

Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, è al sesto posto nella classifica 2026 del Governance Poll sui sindaci delle città capoluogo, realizzato da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore. Biondi ottiene il 61% di gradimento, consolidando il risultato positivo registrato nella precedente rilevazione.

Tra i capoluoghi abruzzesi presenti nella graduatoria figurano anche Pescara e Teramo. Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, è al 41esimo posto con il 54,5%, mentre il sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, si colloca al 77esimo posto con il 49,5%.

Nella classifica dei presidenti di Regione, il presidente dell’Abruzzo Marco Marsilio è al 13esimo posto con il 52,4% di consenso. Il dato risulta in calo di 3 punti rispetto al risultato ottenuto nel giorno delle elezioni.

Il Governance Poll è stato realizzato con interviste effettuate tra il 2 aprile e il 26 giugno 2026, su un campione di 600 elettori per ogni Comune e 1.000 elettori per ogni Regione.

Tags: Governance poll Biondi Classifica Sole 24 ore Laquila Pescara Teramo Sindaci Marsilio Governatore

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