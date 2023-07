Il “Sindaco che ama Pescara” non è amato dai Pescaresi

Carlo Masci, il Sindaco che diceva di amare Pescara, a quanto pare non ha una corrispondenza di amorosi sensi con i suoi concittadini, come risulta da un sondaggio della Governace Poll 2023 pubblicato dal Sole 24Ore. Non solo non è amato, ma addirittura è collocato all’82esimo posto sugli 87 Sindaci del Bel Paese della classifica del gradimento degli Italiani. Con l’attuale 46%, perde il 5,3% rispetto al 51,3% delrisultato elettorale del 2019. Tra le cause del crollonel gradimento dei pescaresi sicuramente avrà influito la devastazione operata sulla viabilità cittadina ed in particolare a viale Marconi. Al calo delle preferenze del Primo cittadino di Pescara probabilmente ha contribuito anche l’aver messo a capo del settore Lavori pubblici del Comune, un suo uomo di fiducia, Fabrizio Trisi, ora ai domiciliari in seguito all’inchiesta della Magistratura la “Tana delle tigri”.

Non va bene nemmeno al Sindaco di Chieti Diego Ferrara al 49% con 6,9 punti in meno rispetto al 55,9 % ottenuto nel 2020. Parafrasando l’espressione “Atene Piange Sparta non ride”, come Carlo Masci, anche il Governatore Marco Marsilio risulta tra i Presidenti regionali meno amati dagli italiani: infatti è al 14esimo posto a pari merito con il collega della Toscana, Eugenio Giani. Dopo di loro ci sono solo il governatore della Puglia, Michele Emiliano, e quello della Sardegna, Christian Solinas. Marco Marsilio ha ottenuto il 45% delle preferenze, con un punto in meno rispetto alla classifica del 2022 del Governance Poll, ed in calo del 3% anche rispetto al risultato elettorale del 2019.

Il Sindaco abruzzese più amato dai cittadini, nonché l’unico della regione a registrare una crescita, è Pierluigi Biondi, eletto nel 2022 con una coalizione di centro destra ora in 27ma posizione, con il 56% delle preferenze, in aumento di 1,6 punti rispetto al 54,4% dell’ultima elezione. Non è in classifica il Sindaco di Teramo perché è stato eletto da poco, proprio quest’anno.