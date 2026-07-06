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Classifica Gradimento Sindaci, Masci: “Consenso alto”

Il primo cittadino di Pescara soddisfatto per i risultati di ‘Governance Poll’ che lo collocano al 41esimo posto in Italia

Classifica Gradimento Sindaci, Masci: “Consenso alto”
“Leggere la classifica de Il Sole 24 Ore, che mi assegna un indice di gradimento del 54% e mi colloca al 41esimo posto tra i sindaci italiani, in netta crescita rispetto al 2025 quando occupavo la 63 posizione, mi rende profondamente orgoglioso e mi trasmette ancora più energia per continuare a cambiare Pescara in meglio. È il segnale che il lavoro portato avanti in questi anni, con serietà, determinazione e passione, sta dando i suoi frutti e che i pescaresi stanno riconoscendo l’impegno quotidiano che mettiamo per rendere la nostra città sempre più bella, efficiente e vivibile. Ed è anche la conferma che il consenso ottenuto alle elezioni parziali dell'8 marzo non riguardava soltanto alcune zone di Pescara ma riguarda tutta la città. Raggiungere un livello di consenso così alto mi emoziona particolarmente, anche perché negli anni passati non avevamo mai raggiunto questi livelli di gradimento. È una straordinaria dimostrazione di fiducia e di affetto che sento come una responsabilità ancora più grande. Questo consenso supera di gran lunga il rumore di chi ogni giorno ci attacca in maniera violenta, offensiva e pretestuosa. I cittadini, invece, giudicano i fatti e vedono una città che cambia, che cresce e che guarda al futuro. E questo risultato assume un valore ancora maggiore se si considera che molti dei grandi cantieri che abbiamo avviato sono ancora aperti e i lavori non sono ancora terminati. Quando tutte queste opere saranno completate e fruibili, Pescara potrà finalmente mostrare un volto moderno, europeo e all’altezza delle più importanti realtà del Paese. Per questo desidero dire grazie ai pescaresi che continuano a credere in me e nel progetto che stiamo portando avanti. Un ringraziamento sincero va anche a tutta la mia squadra di maggioranza, con la quale stiamo realizzando opere storiche destinate a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a rendere Pescara sempre più attrattiva. Questo risultato, però, non rappresenta un punto di arrivo. Al contrario, è uno stimolo a fare ancora di più. Adesso dobbiamo correre ancora più velocemente, con la stessa determinazione e con lo stesso entusiasmo, perché insieme possiamo continuare a far crescere Pescara e costruire una città sempre più bella, moderna e protagonista”.
Queste le dichiarazioni del sindaco Carlo Masci su la classifica di gradimento dei sindaci dei capoluoghi di provincia pubblicata da Il Sole 24 Ore
Tags: Gradimento sindaci sole 24 ore Governance poll Masci pescara

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