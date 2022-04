Giovane cuoco ferito, parla il medico che lo ha operato: “Decisive le prossime ore”

Yelfry Rosado Guzman, il 23enne ferito domenica a colpi di pistola in piazza Salotto e sottoposto nella stessa giornata a due interventi d’urgenza presso la chirurgia toracica diretta dal dr. Marco Casaccia per la messa in sicurezza del torace e l’estrazione di due proiettili, nella serata di ieri, è stato sottoposto ad intervento di laminectomia per decomprimere il midollo spinale sofferente a seguito del trauma cinetico legato all'ingresso del proiettile.

L'intervento è stato eseguito dall'equipe di neurochirurgia dell'ospedale di Pescara diretta dal dr.Donato Zotta.

“Attualmente il ragazzo è stabile, in via di riduzione i farmaci sedativi”, riferiscono nel bollettino medico dall’Ospedale Civile di Pescara.

Il neurochirurgo dr. Zotta riferisce che il quadro neurologico complessivo potrà essere più chiaro entro 72 ore.

I famigliari, costantemente aggiornati sulle condizioni cliniche dai Medici della Rianimazione diretta dalla Dr.ssa Rosa Maria Zocaro, hanno potuto regolarmente visitare il giovane con le dovute precauzioni sanitarie.